Au ist neue Lilienfelder ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin

Beinahe sechs Jahre lang hat Bezirksgeschäftsführerin Sandra Böhmwalder die Geschicke der Volkspartei im Bezirk Lilienfeld geführt. Nun wartet auf sie eine neue Aufgabe im Bundesrat (die NÖN berichtete).

Mit Raffaela Au ist ihre Nachfolgerin als Bezirksgeschäftsführerin gefunden. Die 32-jährige Türnitzerin war zuletzt als Assistentin Böhmwalders in der Bezirksgeschäftsstelle tätig. Sie hat auch die Unternehmerprüfung. „Sie hat schon viel Erfahrung gesammelt. Das wird ihr bei ihren zukünftigen Aufgaben zugute kommen“, ist Sandra Böhmwalder überzeugt. Au geht motiviert an die neue Aufgabe heran. „Wir sind die Partei, die in allen Gemeinden vor Ort ist. Genau das ist auch mein Ziel als Bezirksgeschäftsführerin. Ich sehe mich als Servicestelle und Ratgeber für die Funktionärinnen und Funktionäre im Bezirk.“

Böhmwalder blickt indes gerne auf ihre Tätigkeit als Bezirksgeschäftsführerin zurück. „Ich habe direkt mit einer Nationalratswahl starten dürfen, was natürlich gleich eine große Herausforderung war. Das Schöne als Bezirksgeschäftsführerin aber ist, dass man verschiedene Rollen hat. Man ist Pressesprecher und Organisationschef, manchmal auch Mentalcoach“, betont sie und dankt ihrem Team wie auch der Landespartei.

Ihrer Nachfolgerin gibt sie mit: „Wichtig ist, dass man immer anpackt, aufbaut und mithilft“, denn gerade in Wahlkampfzeiten ist es sehr intensiv. „Dabei waren oftmals die Tage lang und die Nächte kurz. Aber das Wissen, für unseren Bezirk Lilienfeld zu arbeiten, gibt in dieser Zeit die Kraft für das Engagement“, ist die Neo-Bundesrätin überzeugt. Böhmwalder und Au wünschen sich gegenseitig viel Erfolg für die jeweils neue Aufgabe und setzen gegenseitig weiterhin auf gute, enge Zusammenarbeit für den Bezirk. Die Bedeutung der ÖVP-Bezirksgeschäftsstellen hebt auch Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner hervor: „Die Volkspartei versteht sich als Vor-Ort-Partei – auch in den 14 Gemeinden im Bezirk Lilienfeld. Neun der 14 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Bezirk stellt die Volkspartei.“

