Kargl folgt auf Seitschek: Lilienfeld hat neuen Bezirkshauptmann-Vize

Das Personalkarussell dreht sich weiter: Auf Nikolaus Seitschek, der mit 14. März zum stellvertretenden Bezirkshauptmann in Amstetten bestellt worden ist, folgt nun in Lilienfeld Maximilian Kargl. Der neue Bezirkshauptmann-Vize war zuletzt an der BH Mödling beschäftigt.

„Da ich die Tätigkeit auf einer Bezirkshauptmannschaft überaus interessant und reizvoll finde, habe ich mich sehr gefreut, dass mir dieser Karriereschritt ermöglicht wurde“, kommentiert der 34-jährige Jurist seinen ersten Job als stellvertretender Bezirkshauptmann. Er wolle nun zuerst die Mitarbeiter im Haus kennenlernen und sodann die Entscheidungsträger im Verwaltungsbezirk Lilienfeld.

Da er selbst aus einer ländlich geprägten Gegend mit Blick auf die Berge komme, sei er froh, „den landschaftlich so wunderbaren Bezirk Lilienfeld nicht nur privat, sondern auch beruflich kennenlernen zu dürfen.“ Seine ersten Eindrücke seien „sehr vielversprechend“ gewesen.

Maximilian Kargl, der als gebürtiger Oberösterreicher mittlerweile in der Landeshauptstadt St. Pölten wohnt, übernimmt vollinhaltlich die Agenden seines Vorgängers Nikolaus Seitschek. Er ist somit Leiter des Bereichs Wirtschaft und Umwelt und hat die Rechtsberatung punkto Land- und Forstwirtschaft sowie Grundverkehrsbehörde inne.

„Ich freue mich sehr, wieder mit einem jungen, dynamischen Stellvertreter zusammenarbeiten zu dürfen, dem überdies ein hervorragender Ruf als kompetenter Jurist vorauseilt“, kündigt Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller an.

