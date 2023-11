Kaumberger Gemeindeärztin hört auf

Kurz vor dem Jahreswechsel beendet Allgemeinmedizinerin Alexandra Hutsteiner ihre Ordinationstätigkeit in Kaumberg. Das bedauern viele ihrer Patienten.

„Ich habe die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen, aber es gibt gute Gründe für diesen Schritt. Meine Patienten waren mir immer sehr wichtig und sind mir ans Herz gewachsen“, informiert die Ärztin auf ihrer Homepage.

Fast elf Jahre war die 55-Jährige in Kaumberg als praktische Kassenärztin tätig. Der berufliche Weg führte sie über den Ärztenotdienst von Notruf-Niederösterreich und eine Stelle als Amtsärztin in Baden nach Kaumberg. „Kaumberg ist anders, aber im positiven Sinn“, erzählt Hutsteiner im Gespräch. Die Patienten seien stets sehr nett und hilfsbereit. „Im Vergleich zu anderen Stellen kommen sie nicht wegen Lappalien, sondern hauptsächlich wegen wirklichen medizinischen Problemen“, weiß sie. Die Ärztin hat in ihren Jahren in Kaumberg viel erlebt, ihre Patienten hat sie oft schon von der Schwangerschaft der Mutter bis ins Schulalter begleitet. Dabei fühlte sie sich durchaus „als Teil der Familie“, auch wenn zur Tätigkeit der Gemeindeärztin auch die Totenbeschau gehört und sie so manch Angehörigen auch in dieser Zeit beistehen konnte.

Auf die Frage, ob Corona ihre Arbeit als Ärztin verändert habe, erwidert Hutsteiner nur kurz: „Corona hat doch ganz Österreich verändert!“ Gleich in den ersten Tagen der Pandemie musste sie ihre Ordination schließen. Ein Patient wurde vorstellig. Ein Corona-Verdacht lag vor, der sich dann auch bestätigte. Eine 14-tägige behördliche Schließung ihrer Ordination wurde angeordnet. Dieser Vorgabe musste Hutsteiner, wie es manch anderen betroffenen Ärzten ebenso ergangen ist, nachkommen.

Stellenausschreibung läuft bis 14. November

„Am Anfang hatten wir gar nichts und es war auch nichts zu bekommen“, erzählt Hutsteiner über die Probleme der Beschaffung von Schutzbekleidung, Masken und Desinfektionsmitteln. „Aber da kam wieder die Hilfsbereitschaft der Kaumberger ins Spiel“, merkt die Medizinerin an, die dann aus Beständen der Feuerwehr und ihrer Patienten ausgestattet wurde.

Ihr Ausstieg aus dem medizinischen Dienst war geplant, aber es kam anders als vorgesehen. „Eigentlich wollte ich mit einem Kollegen eine Praxisgemeinschaft machen und mich dann immer mehr und mehr zurückziehen“, sagt sie. Nun ist am 21. Dezember der letzte Ordinationstag.

Die Planstelle samt Hausapotheke wurde von der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) am 15. Oktober ausgeschrieben. Ziel sei es, einen nahtlosen Fortbestand der medizinischen Versorgung gewährleisten zu können. Laut österreichischer Gesundheitskasse läuft die Ausschreibung für diese Stelle noch bis 14. November. „Im Dezember findet das nächste Ärztehearing statt, bei dem sich die Bewerber vor der Hearingkommission vorstellen und die Invertragnahme in weiterer Folge fixiert werden kann. Wir sind zuversichtlich, dass die Kassenstelle nachbesetzt werden kann“, heißt es seitens der ÖGK-Pressestelle. Diese vermeldete der NÖN in der Vorwoche, dass es eine Nachfolgerin gäbe. Doch diese hat laut Hutsteiner mittlerweile wieder abgesagt (Eine erneute Anfrage bei der ÖGK wurde vor Redaktionsschluss nicht beantwortet).

Die scheidende Ärztin will sich in Zukunft ihrer großen Leidenschaft, der Natur- und Pflanzenheilkunde, sowie der Homöopathie und traditionellen chinesischen Medizin (TCM) widmen. Auch wird sie eine Teilzeitstelle in der Verwaltung des Gesundheitswesens antreten. „Wer weiß, vielleicht komme ich später als Wahlärztin zurück“, lässt sie sich ein Comeback offen.