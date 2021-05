,,Es war keine leichte Entscheidung“, sagt Brigitte Gruber. Seit 2015 steht die SPÖ-Mandatarin als Vizeortschefin an der Seite von Bürgermeister Heinz Preus (ebenfalls SPÖ). Nun bestätigt sie der NÖN exklusiv kursierende Gerüchte, wonach sie ihr Amt demnächst zurücklegen werde.

Dieser fixierte Schritt sei auf ihre geänderten Lebensumständen zurückzuführen, erläutert die gebürtige Hohenbergerin. Sie habe mit ihrem Gatten, der bereits in Pension ist, in Thailand ein Haus gebaut. Ihr eigener Ruhestand stehe in den nächsten Monaten ebenfalls bevor: „Dann sind wir sechs Monate im Jahr nicht da“, schildert Brigitte Gruber.

Der Rückzug aus der Kommunalpolitik sei die logische Konsequenz. Denn: Halbe Sachen seien gar nicht ihr Ding: „Wenn, dann mache ich etwas zu 100 Prozent“, so die scheidende Mandatarin. Und: „Ich war mit Leib und Seele Vizebürgermeisterin“, blickt die Hohenbergerin auf die letzen sechs Jahre zurück.

,,Es war keine leichte Entscheidung.“ Brigitte Gruber zu ihrem beschlossenen Rücktritt

Lob kommt von Bürgermeister Heinz Preus: „Ich habe mit Brigitte Gruber gut zusammengearbeitet.“ Wenn sich die Lebensumstände, wie im Falle Grubers, ändern würden, sei der Rückzug aus der Politik natürlich zu akzeptieren, betont der Ortschef.

Die parteiinterne Suche nach einem Nachfolger für Vizebürgermeisterin Brigitte Gruber ist bereits angelaufen. Eine Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen. „Die SPÖ hat viele gute Köpfe“, lässt sich Preus noch nicht in die Karten blicken.

Aktuell regiert die SPÖ in Hohenberg mit komfortabler absoluter Mehrheit: Sie besetzt dreizehn der 19 Gemeinderatssitze.