Lilienfeld: Eine Zahnärztin für die Stadt

Der Lilienfelder Zahnarzt Erich Mayer tritt in Kürze den wohl verdienten Ruhestand an. Eine Nachfolgerin hat er gefunden und diese hat sogar Wurzeln im Bezirk Lilienfeld: Melissa Macho wird seine Ordination in der Liese-Prokop-Straße 4 übernehmen.

Die 27-Jährige ist abwechselnd in Korneuburg und St. Veit aufgewachsen. „Medizinisch erblich vorbelastet bin ich nicht“, erzählt sie. Das Interesse an der Zahnmedizin entstand bei ihr bereits im Jugendalter. „Ich bekam eine Zahnspange. Das Anpassen und Anfertigen dieser hat mich sehr interessiert“, erinnert sie sich. Das Studium kam ihr daher auch sehr gelegen, weil sie hier, wie sie betont, „medizinisches Wissen und handwerkliche Fähigkeiten gut verbinden kann.“ Nach der Matura ging es ans Studium auf der Universität Wien. 2020 schloss sie es erfolgreich ab. „Seitdem bin ich in diversen Ordinationen im Most- und Weinviertel als Zahnärztin tätig“, erzählt sie. Auch wenn immer von Landärztemangel geredet wird und, dass eine Ordination am Land nicht attraktiv sei – Macho ist da ganz anderer Ansicht. „Schon immer war mir klar, dass ich meine eigene Praxis am Land führen möchte, da meine Wurzeln in Niederösterreich liegen. Durch die Naheverbindung zu meiner Familie in St. Veit und im Hinblick auf eine mögliche künftige Familienplanung ergab sich das Angebot, in Lilienfeld eine Kassenstelle zu übernehmen, einfach perfekt“, sagt sie. Sie möchte die zahnmedizinische Versorgung der Bürger in der Region sichern. Den persönlichen Kontakt zum Patienten schätzt sie sehr. „Am Land kommen die Patienten doch eher regelmäßig, man kennt sich. In einer Großstadt ist das oft anders“, meint sie.

Lachgas für Angstpatienten

Fürchten vor schmerzhaften Behandlungen muss man sich bei ihr nicht, betont sie: „Meine Ordination steht für Familienfreundlichkeit, Angstfreiheit und Patientenwohl. Vor allem Kleinkinder behandle ich gerne“, betont sie. Das Behandlungsspektrum reicht von Füllungen, Zahnprothesen, Implantaten, Zahnspangen bis hin zur Lachgasbehandlung. Letzteres sei eine schonende Behandlungsmethode für Angstpatienten. „Man muss dann nicht die ganze Zeit lachen, sondern ist nur einfach entspannt“, schmunzelt sie.

Zahnärztin Melissa Macho eröffnet am 17. Oktober. Die Möglichkeit, sie und ihr Team kennenzulernen, besteht bereits beim Tag der offenen Tür, am Freitag, 13. Oktober zwischen 13 und 17 Uhr. „Ich freue mich sehr, dass mit Frau Dr. Macho eine engagierte Nachfolgerin für Dr. Mayer gefunden wurde, die ihre Wurzeln in der Region hat. Damit ist die wohnortnahe, zahnärztliche Versorgung der Lilienfelder Bevölkerung abgesichert“, stellt Bürgermeister Manuel Aichberger fest und lässt für etwaige künftige Mediziner wissen: „Wir bieten personelle Unterstützung durch den Bauhof bei der Ordinationsgestaltung und Wirtschaftsförderungen an.“