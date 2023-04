Gemeinde Kleinzell sucht Personal

Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurden in Kleinzell nicht nur Bauvorhaben besprochen, sondern auch die Besetzung einiger offener Stellen, die in der Gemeinde verfügbar sind. So sucht die Gemeinde derzeit einen Nachfolger für Amtsleiterin Elfriede Trimmel und stellt Ferialpraktikanten für den Sommer ein.

„Die Stelle in der Gemeinde wäre für den sofortigen Einstieg frei“, informiert Bürgermeister Reinhard Hagen. Dabei kann man jetzt gleich in die Administration einsteigen und wird hier so eingeschult, dass man im Juni 2024 dann die Stelle als Amtsleiterin, die jetzt Elfriede Trimmel hat, übernehmen kann. Trimmel geht ja in den Ruhestand (Die NÖN berichtete). „Der Amtsleiter ist das Bindeglied zwischen Bürger und Bürgermeister somit ist eine gute Bindung zu den Bürgern der Gemeinde besonders wichtig“, betont Hagen.

Außerdem hat die Gemeinde zumindest zwei Ferialpraktikanten-Stellen frei, mehr sind mitunter auch möglich. „Man kann hier bei uns entweder im Außendienst beim Bauhof mithelfen, aber auch im Büro in der Administration“, erklärt der Ortschef. Vorzugsweise möchte das Gemeindeteam Bewerbungen aus Kleinzell. „So können unsere Leute die Abläufe in der Gemeinde direkt kennenlernen“, meint Hagen. Bewerbungen aus anderen Gemeinden würden aber selbstverständlich auch beachtet.

Erfreuliches im Bereich Dienststellenbesetzungen gibt es indes aus Volksschule und Kindergarten zu berichten. „Hier konnten wir zum Glück die freien Stellen bereits besetzen, mit einer Mitarbeiterin in der Kinderbetreuung für den Kindergarten und einer Reinigungskraft für den Kindergarten“, ist Hagen erleichtert.

Nähere Informationen zu den aktuell ausgeschriebenen Stellen gibt es natürlich auch am örtlichen Gemeindeamt.

