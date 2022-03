Pilot-Projekt für effiziente Paketzustellung startet in Lilienfeld

Werbung

Effiziente Lösungen für die Paketzustellung zu entwickeln und umzusetzen, ist Bestandteil des Projektes „Nachhaltige Logistik 2030+ Niederösterreich-Wien“. Dabei werden in acht Gemeinden des Bundeslandes, darunter Lilienfeld, sogenannte Umschlagboxen installiert, die für alle Paketdienstleister, regionale Unternehmen und Bewohner gleichermaßen 24 Stunden am Tag zugänglich sind.

Nun haben Vertreter des Landes, der Stadtgemeinde Lilienfeld und des zukünftigen Umschlagboxen-Betreibers A1 den konkret geplanten Standort in der Liese Prokop Straße 3 besichtigt, technische Details dazu vor Ort erörtert und die genaue Fächeranzahl verabredet.

Von dem auf 36 Monate angelegten Pilotprojekt werden Erkenntnisse erwartet, unter welchen Rahmenbedingungen sich betreiberunabhängige, offene und neutrale Paketboxen als Teil der Versorgungsinfrastruktur etablieren.

Wir halten den geplanten Standort in der Liese Prokop Straße für optimal.“ Manuel Aichberger Lilienfelder Vizeortschef

„Wir halten den geplanten Standort in der Liese Prokop Straße in unmittelbarer Nähe zur ,Pizzeria Venedig‘ für optimal. Er ist von allen Seiten gut einsehbar, liegt direkt am Gehsteig beziehungsweise nebst der Straße und kann daher sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto perfekt angesteuert werden“, betont Vizebürgermeister Manuel Aichberger. Er hat als Obmann der Kleinregion Traisen-Gölsental mit Manager Roland Beck dieses Pilotprojekt aufgegriffen.

Parkflächen und Zufahrtsmöglichkeiten für Kunden, aber auch Lieferdienste seien in der Liese Prokop Straße vorhanden. Und: „Die Stelle wird von vielen Menschen tagtäglich frequentiert. Das Sozialzentrum mit Ärzten und den Blaulichtorganisationen, AMS, ÖGK, ebenso wie die Polizei, die neu eröffnete Tankstelle mit der Bäckerei Hink oder das Wohnviertel am Sägewerksgelände sind quasi Nachbarn“, weiß Aichberger. Die Letztentscheidung über den Standort liege freilich bei den projektverantwortlichen Technikern von A1, die noch eine Detailprüfung vor Ort durchführen werden.

Die Kosten des Pilotprojektes für die Stadtgemeinde Lilienfeld sind überschaubar: „Die Umschlagboxen finanzieren sich grundsätzlich durch den Projektanteil des Landes Niederösterreich sowie jenem der Boxenbetreiber, wie etwa A1. Gemeindeseitig müssen die Kosten für die Fundamentierung und Stromzuleitung übernommen werden. Dafür haben wir im Budget eigens 6.000 Euro vorgesehen“, informiert Aichberger.

Beck: „Zusätzliche Infrastruktur für Bürger“

Nach Vergabe der dafür notwendigen Arbeitsaufträge im Stadtrat und Genehmigung der zugehörigen Vertragswerke im Gemeinderat können die Umschlagboxen errichtet werden. „Ich rechne mit einer Umsetzung und Inbetriebnahme spätestens im Herbst“, gibt der Lilienfelder Vizeortschef die Marschroute vor.

Überzeugt vom Vorhaben zeigt sich auch Kleinregionsmanager Roland Beck: „Es freut mich sehr, dass das Land NÖ, aufbauend auf unser in Erarbeitung befindliches Projekt ,Kreislaufwirtschaft digital‘, mit der Möglichkeit der Paketboxen an uns herangetreten ist. So gelingt es, zusätzliche Infrastruktur für die Bewohnerinnen und Bewohner in unsere Region zu holen.“

Pilotprojekt mit Potenzial

