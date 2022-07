Kaumbergs ältester Gemeindebürger starb im 101. Lebensjahr

Werbung

Im März hatte Josef Halbwax noch den 100. Geburtstag gefeiert und von seiner bewegten Geschichte erzählt – etwa, als er mit 19 Jahren beim Russland-Feldzug im Zuge des Zweiten Weltkrieges durch einen Scharfschützen an der Hand und im Gesicht schwer verwundet wurde. Nun schloss der älteste Kaumberger im 101. Lebensjahr für immer die Augen, dutzende Trauergäste erwiesen ihm am Samstag die letzte Ehre.

Während seiner beruflichen Laufbahn war Josef Halbwax als Wirt bekannt, leitete er mit seiner Gattin Maria doch neben einer kleinen Landwirtschaft und einem Geschäft acht Jahre lang in Kaumberg ein Gasthaus. Die Arbeit führte ihn zudem ins Sägewerk oder in den Kommunaldienst als Gemeindediener und Schulwart.

Zahlreiche Trauergäste, darunter Abordnungen von Vereinen, nahmen in Kaumberg Abschied vom Verstorbenen. Foto: BFKDO Lilienfeld

Eine große Leidenschaft des Verstorbenen war die Musik. So fungierte er als Gründungsobmann der Jugend- und Trachtenkapelle Kaumberg, wo er in weiterer Folge zum Ehrenobmann ernannt wurde. Ehrenmitglied war Halbwax zudem bei der Musikkapelle Altenmakt/Triesting. Sein Engagement für Vereine zeigte sich zudem in Mitgliedschaften beim Kameradschaftsbund, beim Bauern- und Seniorenbund sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr Kaumberg, wo er unglaubliche 74 Jahre lang Mitglied war.

„Josef Halbwax hat sich vor allem durch den Wiederaufbau der Feuerwehr nach dem Krieg verdient gemacht. Bei seinem Eintritt in die Feuerwehr im Jahre 1948 gab es weder Fahrzeuge noch ausreichende Gerätschaften. Er war es, der unter anderem dazu beitrug, diese wieder zu beschaffen“, schildert Feuerwehrsprecher Christian Teis. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde Josef Halbwax für 25-, 40-, 50,- 60- und sogar 70-jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens seitens des NÖ Landesfeuerwehrverbandes und der NÖ Landesregierung geehrt.

Die Kaumberger waren dem Verstorbenen stets ein Anliegen. Auf seine Initiative hin wurde etwa das bestehende Kriegerdenkmal im Ortszentrum, das im Zuge einer Umgestaltung des Dorfplatzes verlegt werden hätte sollen, an seinem Platz belassen. Zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählte auch der Garten, den er immer hegte und pflegte.

Neben zahlreichen Vereinsvertretern verabschiedete sich vom Kaumberger Urgestein die tief betroffene Familie – und die ist groß, so war Josef Halbwax vierfacher Großvater und fünffacher Urgroßvater.

