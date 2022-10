„Ein hilfsbereiter Mensch“: Trauer um Kleinzeller Bergretter

Die Gemeinde Kleinzell ist in Trauer. Wolfgang Eder erlag am 22. September seiner schweren Krankheit im 51. Lebensjahr; am 29. September wurde er am Kleinzeller Friedhof verabschiedet.

Seit Jahren litt er an multipler Sklerose. Eder ließ sich allerdings von der Diagnose nicht unterkriegen und radelte im Jahr 2006 - trotz der damals bereits diagnostizierten Krankheit - den Jakobsweg entlang, von Kleinzell bis Santiago de Compostela. Dafür trainierte Eder täglich, bis er fit genug war und seinen Traum verwirklichen konnte.

2018 war die Krankheit so schwer, dass der beliebte Bergretter in ein Pflegeheim übersiedeln musste. Schon damals unterstützten ihn Vereine und Gemeinde mit eine Spendenaktion, damit Eder die bestmögliche Therapie haben konnte. Seine Partnerin, die selbst vor ihm wegen einer Erkrankung verstarb, kümmerte sich um ihn zuvor aufopfernd.

„Wolfgang war mehr als 30 Jahre ein verlässliches Mitglied der Ortsstelle. Nicht zuletzt als Kassier und Ortsstellenleiter-Stellvertreter. Er war stets gut aufgelegt, immer hilfsbereit und zielorientiert. Wir hatten viel Spaß“, berichtet Michael Hochgerner, ehemaliger Ortsstellenleiter der Kleinzeller Bergrettung.

Das Wirken von Wolfgang Eder hatte auch einen positiven Einfluss auf die gesamte Gemeinde. „Er war immer ein hilfsbereiter Mensch; einfach eine echte Bereicherung für unsere Gemeinde. Ich möchte mein herzliches Beileid ausdrücken“, sagt Bürgermeister Reinhard Hagen.

