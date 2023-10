Große Trauer Musiker-Urgestein Toni

Der Musikverein Hohenberg nimmt Abschied von seinem ältesten Musikanten, Anton Schwarzenbacher. Er ist am 18. September im 100. Lebensjahr entschlafen.

62 Jahre spielte Anton Schwarzenbacher, von allen liebevoll „Toni“ genannt, im Musikverein Hohenberg. Als Spätberufener begann er im Jahr 1961 Schlagwerk zu spielen. Sein Dasein prägte mehrere Generationen an Musikantinnen und Musikanten. Er galt als Bindeglied zwischen Alt und Jung. „Anton war stets interessiert, offen für Gespräche und hatte immer eine gute Geschichte oder lustige Anekdote auf Lager“, schildert Lena Bancalari vom Musikverein Hohenberg. Bis ins hohe Alter besuchte er die freitäglichen Proben und auch als ihm die Noten zu klein zum Lesen wurden, war er dennoch auf Frühschoppen und Veranstaltungen des Vereins anzutreffen - immer bereit, ein Stück mitzuspielen. Eigentlich brauchte er gar keine Noten.

Der älteste aktive Musiker Österreichs

Er war Träger des Musikerheimverdienstabzeichens in Gold (1974), der Ehrenmedaille in Gold mit Zusatzspange für 50-jährige Mitgliedschaft beim NÖ Blasmusikverband (2011) und der Ehrenadel in Gold für besondere Verdienste um den Verein (2013). Letzteres ist die höchste Auszeichnung für aktive Musiker. „Soweit wir wissen, war er der älteste Musikant österreichweit“, unterstreicht Bancalari. „Seine Freude für die Musik, sein Engagement und Herzblut für den Verein werden stets in Erinnerung bleiben und sind fest im Vereinsleben verankert“, bedauern auch die anderen Musiker sein Ableben. Seine Verabschiedung war am Freitag.