Hainfelder Vollblut-Gastronomin Susi Schöbinger ist tot

Die traurige Nachricht erschütterte nicht nur die Angehörigen und Freunde. Auch in der Gastronomie ist man fassungslos: Susi Schöbinger ist tot.

Susi Schöbinger, eine Wirtin mit Leib und Seele, die nicht nur die traditionelle österreichische Küche mit großer Leidenschaft verkörperte, sondern auch die Gäste mit ihrer Herzlichkeit und Lebensfreude begeisterte. "Sie war der Inbegriff von einer Wirtin: immer lustig, immer freundlich, immer fröhlich", zeigt sich auch der Betreiber vom Wiazhaus im Gut Landsthal, Johann Zöchling, fassungslos.

"Ein großartiger Mensch ist uns vorausgegangen. Mit ihrem Tod entsteht eine unermesslich große Lücke, persönlich und für die Stadt Hainfeld. Ich werde sie sehr vermissen", sagt Bürgermeister Albert Pitterle. Der Hainfelder Stadtchef ist mit Susi Schöbinger in der Bahnstraße aufgewachsen. "Ich habe mich seinerzeit über ihre Rückkehr in den elterlichen Gastbetrieb sehr gefreut", erinnert sich Pitterle, der sich über den unerwarteten Tod zutiefst berührt zeigt.

Ihre Leidenschaft für die Gastronomie war ihr in die Wiege gelegt worden. Ihre Eltern haben in den frühen 1960er-Jahren das Gasthaus in der Bahnstraße erworben. Nach der Hotelfachschule in Krems und Auslandspraktika übernahm Schöbinger am 1. April 1988 den elterlichen Betrieb und leitete das Traditionsgasthaus 35 Jahre mit ihrer gutbürgerlichen Küche, was die vielen Gäste sehr zu schätzen wussten.

Zutiefst bestürzt über das Ableben der Gastronomin reagierten neben den Mitarbeitenden auch zahlreiche Stammkunden, denn mit dem Tod von Susi Schöbinger entsteht eine Lücke in der Hainfelder Kulinarik. Sie stand bis zuletzt selbst in der Küche. Hainfelds Vollblut-Gastronomin wird als Mensch, als Wirtin und als begnadete Köchin fehlen, sind sich alle einig.

Susi Schöbinger wird am Freitag, 28. Juli um 14 Uhr mit einer heiligen Seelenmesse in der Pfarrkirche Hainfeld verabschiedet und anschließend im Familiengrab beerdigt.