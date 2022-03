Volksmusik-Szene ist von Karl Schagerls Tod erschüttert

Die traurige Nachricht erschüttert nicht nur seine Angehörigen und Freunde. Auch in der volkstümlichen Musik-Szene ist man fassungslos: Karl Schagerl ist tot. Völlig unerwartet ist der Vollblutmusiker für immer eingeschlafen.

Seine Bestimmung waren Musik und Unterhaltung

Während seiner Lehrjahre als Schlosser spielte der gebürtige Rohrbacher bei den „Fidelen Gölsentalern“. Karriere als Gitarrist und Sänger machte Schagerl beim „Lilienfelder Quintett“. Die Musik-Profis führten sieben Wochen die Schlagerparade an und hatten in den Jahren 1979 bis 1985 Auftritte in der Schweiz, in Schweden, Spanien, USA und Deutschland.

Die Geburt seiner beiden Kinder ließ ihn wieder sesshaft werden, doch seine große Bestimmung war die Musik und Unterhaltung. So war die sonore Stimme des stets gut gelaunten Musikers bei diversen Festen und Hochzeiten auch bei den Musikgruppen „Aufwind“, „Zeitlos“ oder „Chris & Carlos“ stets präsent. In den letzten Jahren gestaltete er auch Begräbnisse musikalisch mit.

Große Sorge gab es 2005 um Schagerl, als er nach einer Gehirnblutung vier Wochen auf der Intensivstation im künstlichen Schlaf lag. Doch schon sechs Monate später setzte er seine Unterhaltungstätigkeit fort.

Karl Schagerl war ein warmherziger, humorvoller und sehr unkonventioneller Mensch. Aber in kritischen Situationen konnte er sich stets auf seine Familie, auf seine vier Geschwister verlassen. Mit der Musik war das Rohrbacher Urgestein bis zum letzten Atemzug verbunden.

Stille Verabschiedung erfolgt am 10. März

Eine persönliche, stille Verabschiedung ist am Donnerstag, 10. März, ab 18 Uhr in der Aufbahrungshalle Rohrbach möglich. Die heilige Seelenmesse wird am 11. März in der Bartholomäuskirche gefeiert.

Der Verstorbene wird dann zu einem späteren Zeitpunkt am Ortsfriedhof in Rohrbach im engsten Familienkreis beigesetzt.

