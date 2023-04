Rohrbachs längst dienender Feuerwehrmann gestorben

Über 70 Jahre war Johann Grossmann Feuerwehrmann mit Leib und Seele. 1952 kam er 16-jährig zur Hainfelder Wehr, zehn Jahre später nach Rohrbach. 1954 war Johann Grossmann bei den ersten Wettkämpfen in Tulln dabei und bis in den 1980er Jahren wurden es noch viele mehr. „Herr Grossmann war als Gruppenkommandant sehr verlässlich und stets hilfsbereit. Bis ins hohe Alter zeigte er sich am Feuerwehrwesen interessiert“, trauert auch Altkommandant Erich Schildböck.

„Herr Grossmann war ein ganz besonderes Vorbild in unserem Dorf, der anderen Menschen immer wertschätzend begegnet ist“, zollt Bürgermeister Karl Bader dem langjährigen Feuerwehrmitglied Respekt. 2022 wurde dem leidenschaftlichen Feuerwehrmann in Würdigung seiner Verdienste vom Land NÖ die Medaille für Dank und Anerkennung verliehen.

„Herr Grossmann hat jahrzehntelang Verantwortung für das Dorf übernommen. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, würdigte auch Rohrbachs Feuerwehrkommandant Wolfgang Bader das einsatzreiche Leben des Verstorbenen bei der Rohrbacher Wehr. Am Freitag, 14. April, findet um 14.30 Uhr in der Rohrbacher Pfarrkirche die heilige Seelenmesse statt. Anschließend wird Johann Grossmann im Familiengrab beigesetzt. Aufrichtiges Beileid gilt den fünf Kindern, Enkelkindern und den Urenkel.

