St. Veit trauert um Heribert Kerschner

Schwarze Fahnen wurden in der Gemeinde St. Veit gehisst, nachdem Heribert Kerscher am vergangenen Sonntag, 12. Februar, verstarb. Der am 18. Mai 1944 geborene, engagierte Gemeindebürger war viele Jahre lang in verschiedenen Funktionen tätig.

Sechs Jahre lang, von 1988 bis 1994, war er Obmann des Blasorchesters. Als ihm Thomas Hausleitner nachfolgte, wurde Kerschner zum Ehrenobmann ernannt.

Kerschner war als Gründungsmitglied dabei, als der Tennisclub St. Veit 1977 geformt wurde. Auch bei der Pfarre St. Veit und beim Kameradschaftsbund, bei dem er über 40 Jahre lang Mitglied war, war Heribert Kerschner aktiv. Lange engagierte er sich auch in der Gemeindepolitik. Von 1981 bis 2015 war er als Gemeinderat für die SPÖ tätig.

Zuletzt war er als Pensionistenvertreter in der Ortspartei für die Anliegen älterer Menschen zuständig. Über 30 Pensionistenausflüge für die Gemeinde organisierte er.

Heribert Kerschner war Träger des Ehrenrings der Gemeinde St. Veit. und der Viktor-Adler-Plakette, der höchsten Auszeichnung der SPÖ.

Für Bürgermeister Christian Fischer war er ein großes Vorbild: „Es tut sehr weh, eine für uns - und auch für mich persönlich - so wichtige Bezugsperson zu verlieren.“

