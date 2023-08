Trauer um ältesten Ramsauer

„Wer Franz Kahrer kannte, der kennt das Lächeln eines Menschen, der sich über seinen eigenen Wert bewusst war und trotzdem immer ein bescheidener Mensch blieb“, unterstreicht Seniorenobfrau Traudl Wolfschwenger.

Am 13. August verstarb er im 98. Lebensjahr. Kahrer war der älteste Ramsauer und der Letzte im Ort, der noch aktiv den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Er war 84 Jahre Feuerwehrmann, 35 Jahre Mitglied des Seniorenbundes und 30 Jahre hat er im Kirchenchor gesungen. Entsprechend groß war die Anteilnahme bei seinem letzten Gang, beginnend vor dem Feuerwehrhaus, wo Kommandant Michael Berger würdigte, dass Franz Kahrer bereits als 14-Jähriger bei der Feuerwehr diente, da damals alle erwachsenen Männer im Krieg waren. Zu seinen Ehren heulten die Sirenen, als sich der Leichenzug, begleitet von der Trachtenkapelle Ramsau, in Bewegung setzte. Beim Kriegerdenkmal erinnerte Bestatter Günter Schönbichler an die Kriegsjahre Kahrers, vier Mal verwundet und vier Mal an die Ostfront geschickt. „Eine Fügung Gottes war es“, wie er selber immer wieder sagte, dass er in amerikanische Gefangenschaft kam und so am Leben blieb.

Die Heilige Seelenmesse hielt Pfarrer Slavomir Dlugos, der berührende Abschiedsworte fand. Noch am Vorabend führte er mit ihm ein Gespräch. Seiner Zeit im Kirchenchor gedenkend, wurden unter der Leitung von Franz Vonwald seltene Lieder gesungen, mit Andrea Krickl an der Orgel. Zuletzt verabschiedete sich Seniorenobfrau Wolfschwenger von Kahrer. Sie erinnerte, was er ihr in einem Film über sein Lebenswerk als letzter Wagnermeister Ramsaus erzählte: über seine karge Kindheit mit seinen Geschwistern, in der sie aber nie hungern mussten. Über seine Ministrantenzeit, die Kriegsjahre, seine Zeit als Wagnermeister und der fortschreitenden Technologie zollend, das Ende seines Gewerbes. Er war in seinen letzten Berufsjahren Gemeindebediensteter in Ramsau. Seine Liebe galt seinem Sohn Ewald, seinen vier Enkeln und den acht Urenkeln. Und seiner Lebensgefährtin Rosi, mit der er nach dem Tod seiner Frau Maria viele Jahre in Kaumberg lebte. Erst die letzte Zeit verbrachte er im Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld.