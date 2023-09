Trauer um Lebensretter und Aktivist Philipp Ortner

Mit tiefem Bedauern und großer Trauer geben das Rote Kreuz und seine Familie bekannt, dass Philipp Ortner im Alter von nur 36 Jahren unerwartet verstorben ist. Sein viel zu früher Tod hinterlässt eine schmerzhafte Lücke in der Welt des Rettungsdienstes und der LGBTQ-Community.

Geboren am 9. November 1986, war Philipp Ortner weithin bekannt und über die Grenzen hinaus geschätzt. Seine Karriere im Rettungsdienst war von außergewöhnlichem Engagement und Hingabe geprägt. Im Jahr 2006 trat er in die Gemeinschaft des Roten Kreuzes ein und begann seine beeindruckende Reise als Zivildienstleistender, später hauptberuflicher und ehrenamtlicher Mitarbeiter. „Doch er ging stets weit über die Pflichten eines Rettungs- und Notfallsanitäters hinaus und wurde zu einer inspirierenden Persönlichkeit“, sagt Bezirksstellen-Geschäftsführer Christopher Scheidl-Ibrahim vom Roten Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd.

Ortner erwarb die höchsten Qualifikationen, die ein Notfallsanitäter in Österreich erreichen kann und wurde schließlich zum Lehrsanitäter mit der Sonderqualifikation „Notfallkompetenz - Beatmung und Intubation“. Er gab sein Wissen und seine Fähigkeiten an die nächste Generation weiter, bildete viele Rettungs- und Notfallsanitäter aus und trug maßgeblich zur Weiterentwicklung des Rettungsdienstes bei.

Ortner kämpfte immer für mehr Toleranz in der Gesellschaft

Während seiner beeindruckenden Karriere hatte Ortner tausende Einsätze und half unzähligen Menschen in Not. „Sein Können und seine Professionalität waren herausragend. Auch sein Einfluss auf den Rettungsdienst war nicht zu übersehen. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Umstellung des Notarztdienstes auf das zeitgemäße ,NEF-System' im Bezirk Lilienfeld“, führt Scheidl-Ibrahim weiter aus.

Doch Ortner war mehr als nur ein erstklassiger Notfallsanitäter und Freund für viele. „Er engagierte sich leidenschaftlich für die LGBT-Community und setzte sich unermüdlich für die Akzeptanz und Gleichberechtigung aller Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, ein und hielt die Regenbogenfahne hoch. Als offenes Vorbild kämpfte er für Liebe und Toleranz und half vielen, ihren eigenen Weg zu finden“, sagt Scheidl-Ibrahim und betont: „Mit Philipp Ortner verliert die Bevölkerung nicht nur einen herausragenden Rot-Kreuz-Mitarbeiter und Aktivisten, sondern auch einen Freund, der die Welt mit seiner Freude und Großzügigkeit bereichert hat. Sein viel zu früher Abschied hinterlässt eine schmerzhafte Lücke, die schwer zu füllen ist.“

Die Verabschiedung findet am 22. September um 14 Uhr in St. Aegyd statt. Die Familie bittet von Kranz- und Blumenspenden abzusehen und in farbenfroher Bekleidung zu erscheinen, um damit seinem schillernden Leben zu gedenken.