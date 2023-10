Trauer um St. Aegyder Wirt- und Musikerlegende Hans Perthold

Als junger Musistöpsl wartete man am Freitag im Musiheim der Marktmusikkapelle auf den Probenbeginn. Da kam dann immer auch Hans mit einem Tablett Gläser und einem Korb voll mit Getränken herein. Hans kannte seine Musikkameraden und schenkte, ohne fragen zu müssen, jedem sein Getränk ein. Wenn alle versorgt, waren nahm auch Hans Platz. Und dann saß man in einer Reihe mit Franz Enengl, Hans Peterbaun und eben Hans Perthold und hörte zu, wie die Männer die vergangene Woche beredeten. Daran denken die St. Aegyder Musiker gerne zurück.

Doch am Donnerstag, 21. September, verstarb Hans Perthold nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben, nachdem er zuvor einen tragischen Autounfall hatte. Beinahe 80 Jahre war der Gasthof zum Niederhaus sein Lebensmittelpunkt.

Geboren am 23. Oktober 1943 als Sohn von Rudolf und Josefa Perthold wurde er nach der Volks- und Hauptschule im elterlichen Wirtshaus zum Kellner ausgebildet. Den Lehrjahren folgten zwei Saisonen in Saalbach und Kitzbühel, um danach sein ganzes Leben dem Gasthaus zum Niederhaus zu widmen. Diesen Betrieb führte er gemeinsam mit seiner Frau Rosa, geborene Eder-Klaushofer, die er am 16. Jänner 1966 heiratete. Im Juni 1966 wurde Sohn Gerhard und im Oktober 1967 Tochter Brigitte den beiden geschenkt. Drei Enkelkinder bilden bereits die nächste junge Generation.

Initiator von „Essen auf Rädern“ in St. Aegyd

Im Jahre 1972 übernahmen Rosa und Hans von seinen Eltern das Gasthaus zum Niederhaus. Als junge Wirtsleute richteten sie den Saal ein und investierten in die Fremdenzimmer. Laufend wurde der Komfort für ihre Gäste erweitert. Rosa war für die Küche verantwortlich und Hans - als gelernter Kellner - für die Bedienung. Seine Schwester Luise war eine wichtige Mitarbeiterin und auch Schwager Herbert war eine verlässliche Hilfe. Hans und Rosa haben in ihrem Berufsleben viele Lehrlinge erfolgreich ausgebildet, Wissen und Arbeitseifer vermittelt.

Monika Kraft und Hans Perthold setzten die Idee von „Essen auf Rädern“ im Ort um. Seit dem Beginn im Jahre 1984 kocht die Familie Perthold jeden Tag für die Aegyder. „Hans und seine Familie sind ein Teil des wohl wichtigsten Sozialprojektes in unserer Gemeinde“, lobt dazu auch Bürgermeister Karl Oysmüller.

Zum Gasthaus gehört auch eine Landwirtschaft. Und so hat Hans viele Jahre auch noch zwei Mal täglich die Milchkühe - neben der vielfältigen Wirtshausarbeit - gemolken.

Gemeinderat, Wirtschaftsbundobmann und bei Vereinen aktiv

1983 investierte Hans - gegen den allgemeinen Trend in dieser Zeit - in den Bau eines Kleinwasserkraftwerkes. Die Übergabe des Familienbetriebes an Gerhard und Silke erfolgte im Sinne eines Reinwachsens der nächsten Generation in den nun schon über 120 Jahre bestehenden Familienbetrieb.

Seine große Leidenschaft gehörte den Oldtimern. Hans besaß zwei alte Motorräder, zwei Käfer und zwei Traktoren. Viel zu pflegen und zu putzen gab es für ihn, um bei Ausfahren und Oldtimer-Rallyes zu glänzen. Er trat auch dem Mariazeller Oldtimer-Club bei. Doch genau die Leidenschaft wurde ihm zu Verhängnis. Er verunfallte bei einer Ausfahrt und erlag schließlich den Folgen der schweren Verletzungen.

Politisch war Perthold in St. Aegyd rund 20 Jahre als Gemeinderat tätig und Obmann des Wirtschaftsbundes. Er war auch Mitglied bei den Senioren und Pensionisten. 1974 trat er dem Bauernbund bei. Auch bei der Jägerschaft war er ein unterstützendes Mitglied.

1955, mit 12 Jahren wurde Hans ein Musikant bei der Marktmusikkapelle - und ein Leben für die Blasmusik begann. Er erlernte das Schlagzeug, wechselte jedoch nach einigen Jahren auf das Tenorhorn, die Posaune und zuletzt auf die Basstrompete. Und obwohl er nun Blechbläser war, bildete er weiterhin viele Musikanten der Marktmusikkapelle am Schlagzeug aus. Soweit es der Wirtshausbetrieb ermöglichte, war Hans bei den Ausrückungen – insbesondere den Begräbnissen – dabei. „Und nach der Ausrückung hat er uns dann mit Getränken und einer Jause versorgt“, heißt es seitens der Musikkapelle. Zum Jubiläum „100 Jahre Marktmusikkapelle“ wurde das erste Musikerheim des Bezirkes eingeweiht. Dieser Bau steht auf dem Grund und Boden der Familie Perthold. Und als Nachbar und Grundbesitzer war Hans eifrig beim Bau des Musikerheimes dabei. Von 1964 bis 1972 spielte dieser außerdem in seiner Jugend bei den Lechner-Buam mit.

In seinen letzten Lebensjahren konnte er wieder mehr Zeit mit seiner Frau Rosa verbringen. Viele gemeinsame Unternehmungen bei den verschiedenen Vereinen oder Ausfahren mit den Oldtimern waren nun möglich, auch Wandern mit seiner Schwägerin Regina zählte zu seinen vielen Freizeitaktivitäten.

Mit Perthold wurde eine St. Aegyder Legende zu Grabe getragen worden. In Gedanken der St. Aegyder lebt er jedoch weiter - als Wirt, Musiker und Oldtimer-Fan.