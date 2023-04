Nachwuchs erwartet Vier Eier liegen im Rohrbacher Storchennest

Lesezeit: 2 Min ES Eva Steyrer

Das Storchenpärchen lässt die vier Eier nicht aus den Augen. Foto: Grundmann-Webcam

D as Storchenpaar hat sich am still gelegten Kamin der Schlosserwarenfabrik Grundmann eingenistet. Inzwischen liegen vier Eier im Nest.