Camping beim Eschenauer Mostproduzenten

Camper oder Reisende mit Wohnmobil sind angewiesen, wenn sie auf der Durchreise oder im Urlaub sind, einen genehmigten Standplatz zu finden. In der Regel ist das dann ein offizieller Campingplatz. Doch nicht jeder möchte unter vielen anderen Campern stehen und würde lieber einen Einzelstellplatz bevorzugen, doch das ist nicht überall möglich.

Landwirt Josef Sulzer aus Steubach bietet seit einiger Zeit, so wie auch einige andere Bauern, Camping am Hof an. „Ich stelle einfach eine nicht landwirtschaftlich genutzte Fläche auf meinem Betrieb bereit. Hier können dann Durchreisende, Tagesgäste oder auch Urlauber, die länger hier verweilen wollen, gegen Voranmeldung ihren Campingbus, ihr Wohnmobil oder ihren Wohnwagen abstellen“, informiert Sulzer.

Und das kommt gut an, wie er feststellt. „Es kommen Gäste aus dem In- und Ausland, aus ganz Österreich, Südtirol oder auch aus Frankreich waren schon Leute bei uns, um hier zu nächtigen“, schildert er. Die meisten seien mittleren Alters oder eher sogar die Generation 50plus, wie er bemerkt. Strom und Wasser stellt er bereit. Ansonsten müssen sich die Gäste selber versorgen, eine Frühstückspension oder dergleichen gibt es nicht. Natürlich können die Camper die hofeigenen Produkte, vom Saft über Most, Edelbrände oder auch Honig erwerben. „Das machen auch die meisten. Zur Begrüßung gibt es natürlich eine kleine Verkostung und eine Hofführung“, erzählt der vielfach prämierte Mostproduzent und begrüßt, dass durch die Camper die Direktvermarktung am Hof angekurbelt wird.

Sulzer vermarktet sein Campingangebot über diverse Online-Plattformen wie bauernleben.at oder alpacacamping.de. Bislang hat er mit seinen Campern nur gute Erfahrungen gemacht. Es sind Durchreisende oder Urlauber. Manche haben jedoch auch einen anderen Grund. Besonders in Erinnerung ist ihm ein Mann, der hier länger verweilte, um seinen schwerkranken Hund jeden Tag in eine nahe Tierklinik bringen zu können. „Er blieb hier, bis der Hund verstarb, dann ließ er ihn einäschern und auf einem nahen Tierfriedhof begraben“, erzählt Sulzer.

Wer mehr zum Sulzerhof wissen möchte, kann auf der Webseite unter www.sulzermost.at nachsehen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.