Lösung für Rohrbacher Nahversorger gesucht

Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern: Nah & Frisch-Betreiberin Regina Hartmann hört mit Jahresende als selbstständige Kauffrau auf.

Vor neun Jahren hat sie mit vier Angestellten, einem umfangreichen Sortiment und vielen Produkten aus der Region den Nah & Frisch-Markt im Zentrum von Rohrbach als selbstständige Kauffrau übernommen. Zuvor war sie dort schon als Mitarbeiterin beschäftigt, denn der Lebensmittelgroßhandel Kiennast führte das Geschäft damals übergangsweise für ein Jahr selbst.

„Dieser Schritt fällt mir wirklich sehr schwer“

„Es sind mehrere Faktoren, die mich nun nach langer Überlegung dazu veranlassen, als selbstständige Kauffrau aufzuhören“, sagt Hartmann. Die steigenden Energiepreise seien ein Bestandteil. Aber auch familiäre Gründe spielen eine Rolle.

„Dieser Schritt fällt mir wirklich sehr schwer“, betont sie. Preissteigerungen kann und will die Nahversorgerin nicht an die Kunden weitergeben. „Diese Kostensteigerungen belasten das Geschäft. Aber auch die Konkurrenzfähigkeit zu den großen Einkaufszentren in der Umgebung beizubehalten ist erschwerend“, so die 53-Jährige.

Vorstellen könnte sich Hartmann jedoch, den Betrieb bis zu ihrer Pensionierung als Filialleiterin fortzuführen. Eine Entscheidung darüber steht allerdings noch aus. Zur Einhaltung der gesetzlichen Frist wurden die fünf Mitarbeiterinnen vorerst beim Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld zur Kündigung angemeldet.

Ein klares Bekenntnis, dass der Standort erhalten bleibt, zeigt man indes seitens der Gemeinde. „Es hat bereits Gespräche mit dem Zulieferer, der Firma Kiennast aus Gars am Kamp, gegeben. Nun heißt es für alle nachdenken“, ist Bürgermeister Karl Bader zuversichtlich, eine für das Dorf passende Lösung zu finden.

Ab Jänner 2023 ist eine Neuübernahme des Nah & Frisch-Marktes mit einer Verkaufsfläche von rund 250 Quadratmetern am Bartholomäusplatz 1 in Rohrbach möglich.

Bei Interesse gibt die Firma Julius Kiennast, Lebensmittelgroßhandels GmbH in Gars am Kamp, oder die Gemeinde Rohrbach Auskunft.

