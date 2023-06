Mittelschüler sollten nur Englisch sprechen

Vier Tage lang hatten die Schüler der NÖ Mittelschule dank Englischlehrerin Karin Eberharter die besondere Gelegenheit, völlig in die Weltsprache Englisch einzutauchen. Bereits zum elften Mal arbeitete ein großartiges Team von Native Speakern mit den Mittelschülern.

„Das war eine Schulwoche, ausschließlich in Unterrichtssprache Englisch, die von kreativen Aktionen über Gespräche zu interessanten, aktuellen Themen bis hin zu Spiel und Sport reichte. Eine tolle Sache für unsere Schülerinnen und Schüler“, zeigt sich auch Direktor Martin Simader von dieser Schulwoche begeistert. Dazu lässt er wissen: „Deutsch zu sprechen, ist in dieser Woche eigentlich nicht möglich.“ So wurden in je sechs Stunden aktivem Englisch pro Tag auch aus den schüchternsten Schülern aktive Englischsprecher. Als Abschluss erhielten die Teilnehmer ein Zertifikat, das sie an diese „coole“ Erfahrung erinnern soll. „Nochmals Danke an die Organisatorin und das Native-Speaker-Team. Die Kinder freuen sich schon auf das nächste Mal“, resümiert Simader.