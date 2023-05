Die Flora am Muckenkogel

Im Bezirk Lilienfeld findet am 4. Juni eine Exkursion des Naturschutzbunds NÖ statt, bei der die reichhaltige Flora am Muckenkogel im Mittelpunkt stehen wird.

Zuerst geht es mithilfe des Sessellifts hinauf auf den Berg. Danach steht eine Wanderung an, die von der Bergstation über die Klosteralm und Lilienfelder Hütte zum Almgasthof Billensteiner führt. Dort wird sich eine Einkehrmöglichkeit bieten. Während der Wanderung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Spezialisten Peter Sziemer und Andreas Hantschk näher über die Bergflora erzählen. Der Abstieg nach Lilienfeld erfolgt je nach Wetterbedingungen entweder über die Straße oder die Riegler-Kapelle.

Der Treffpunkt zur Exkursion ist um 8.45 Uhr am Bahnhof Lilienfeld. Für Naturschutzbund-Mitglieder fallen 7 Euro an Kosten an und für Nichtmitglieder 9 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei sehr schlechtem Wetter findet die Exkursion nicht statt. Infos unter 0676/ 760 67 99.

