„Donnerstagsrunde“ der Hainfelder Naturfreunde

Zwei Mal monatlich organisiert Naturfreunde-Wanderführer Robert Binder donnerstags eine Nachmittagswanderung. So auch am 20. April. Zusammen mit Naturfreundeobfrau Elisabeth Preus startete die 28-köpfige Gruppe in Richtung Gegend Egg, um bei herrlichem Wetter in der Natur aufzutanken und vom Alltag abzuschalten. An etlichen Bauernhöfen vorbei, unter ihnen auch beim „Habauer“, dessen Gehöft 1367 erstmals in der Lilienfelder Stiftschronik erwähnt wurde. Auch am geschichtlich interessanten „Primizhof an der Hinterleiten“, dem Primashof der Familie Blühberger, kamen die Wanderer vorbei. Ebenso bei Familie Zöchling und Birgsteiner. Zurück ging es in Richtung Brauhaus, wo die Ausflügler bestens bewirtet wurden. Die nächsten Nachmittagswanderungen finden laut Auskunft von Wanderführer Robert Binder am 4. und am 15. Mai statt. Telefonische Auskünfte unter 0660/6798870.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.