Nachmittagswanderung der Hainfelder Naturfreunde

Die Wanderbegleiter Robert Binder sowie Ingrid und Rudolf Sperl marschierten mit den 40 Teilnehmern von Gerstbach weg über die Höfe „Schachner“, „Julabauer“, „Herbsthof“ und „Großlindner“ bis zum „Spielböckhof“, dem Mostheurigen in Kaumberg.

In Steiners Mostschenke wurden die Wanderfreudigen mit bodenständiger Hausmannskost bestens bewirtet. „Die Heimreise sind wir mit dem Bus angetreten“ , erzählt Robert Binder. Er freut sich schon auf die nächste Tour am 10. Juni. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Hauptplatz in Hainfeld.