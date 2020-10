Fünf der 14 Gemeinden im Bezirk Lilienfeld bekennen sich zu ökologischer Pflanzenpflege und sind ausgezeichnete „Natur im Garten“-Gemeinden. Sie verzichten auf chemisch-synthetische Pestizide, Dünger sowie auf Torf. Weitere vier Kommunen setzen auf biologischen Pflanzenschutz.

Seit mittlerweile sieben Jahren ist die Marktgemeinde Türnitz „Natur im Garten-Gemeinde.“ „Wir waren niederösterreichweit die 14. Gemeinde, die beigetreten ist“, freut sich geschäftsführende Gemeinderätin Silvia Panzenböck, der es ein Anliegen ist, dass die Kinder in einer gesunden Umwelt aufwachsen. Mit dem Beitritt der Gemeinde stieg auch das Interesse in der Bevölkerung. Seit 2013 sind die Naturgärten in der Gemeinde von 51 auf 103 gestiegen. „Zwei Mal haben wir den goldenen Igel erhalten und die Volksschule betreut unter der Leitung von Direktorin Emilie Brandl einen Natur-im-Garten-Schulhof“, hebt Panzenböck hervor.

Auch die Marktgemeinde St. Veit wurde bereits mit einem goldenen Igel ausgezeichnet. Sie erfüllt ebenfalls die Naturgarten-Kriterien und ist seit 2017 bei der Landesaktion dabei. Bei den Bediensteten zeige sich eine Bewusstseinssteigerung. „Wir haben jetzt mit Tamara Siedl die erste zertifizierte Grünraumpflegerin im Bezirk“, ist Bürgermeister Johann Gastegger stolz. Auch bei der Bevölkerung fand das Naturgarteln Anklang, viele wurden mit einer Plakette ausgezeichnet, wie auch der Garten von Beatrix und Andreas Hörtzer, die in ihrem Natur-Garten in Wiesenfeld auf der Titelseite abgebildet sind. „Garteln hat jetzt angesichts der Coronakrise wieder an Bedeutung gewonnen. Ich hoffe, dass sich dieser Trend fortsetzt“, so Gastegger, der besonders auf den Schaugarten der heuer verstorbenen Maria Schoisengeyer verweist. „Dieser war über die Landesgrenzen hinaus bekannt.“

„Unser Bauhofteam ist deshalb in der Gartensaison ständig unterwegs, um zu wässern, zu mähen oder Unkraut zu zupfen. Sie leisten Großartiges“

Gleichzeitig mit St. Veit wurde auch Rohrbach als „Natur im Garten“-Gemeinde ausgezeichnet. „Wir haben aber bereits Jahre zuvor die Grünraumpflege im öffentlichen Raum ökologische durchgeführt“, berichtet geschäftsführende Gemeinderätin Maria Vonwald. Die vielfältigen Grünräume wie Beete, Bäume und Rasenflächen müssen gepflegt werden. „In vielen Fällen händisch“, sagt Vonwald. Bei der Unkrautbekämpfung sowie der Lockerung der Oberflächen wie Kies, Schotter oder auch in Beeten sei oft einfach die Gartenhacke im Einsatz. „Unser Bauhofteam ist deshalb in der Gartensaison ständig unterwegs, um zu wässern, zu mähen oder Unkraut zu zupfen. Sie leisten Großartiges“, lobt die Lokalpolitikerin. Durch den Verzicht auf Pestizide seien besonders die Kieswege eine Herausforderung. Für die ökologische Bekämpfung mittels Heißwasserverfahren war die Anschaffung eines neuen Gerätes nötig. „Die Bekämpfung der unerwünschten Beikräuter auf Pflasterwegen wird ebenfalls sowohl thermisch als auch mechanisch durchgeführt“, informiert Vonwald. In der Bevölkerung wird dieses Engagement positiv aufgenommen. „Die Rückmeldungen, vor allem von Jungfamilien, die sich oft auf unseren Spielplätzen und –wiesen aufhalten, waren großartig.“

Positive Rückmeldungen erhielt auch die Stadtgemeinde Hainfeld für ihren Beitritt zu Beginn des letzten Jahres. Allerdings sei auch hier der Arbeitseinsatz mehr geworden. Denn es wird geflämmt, statt Glyphosphat aufgebracht. „Die zusätzlichen Investitionen konnten durch den Verzicht auf Ankauf von Pestiziden kompensiert werden“, erklärt Vizebürgermeister Andreas Klos.

Annaberg und Kleinzell wollen bald beitreten

Noch nicht dabei, aber einen Beitritt planen sowohl Annaberg als auch Kleinzell. In Annaberg besteht sogar bereits eine Zusammenarbeit. „Der Schulgarten der Naturpark-Volksschule wurde in Kooperation mit ,Natur im Garten‘ neu gestaltet“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Kubelka. In einer der nächsten Gemeinde-Vorstandssitzungen soll das Thema behandelt werden. Denn: „Es ist für uns selbstverständlich, unsere öffentlichen Flächen naturnah zu gestalten“, so Kubelka.

Kleinzell hat bereits einen Beratungstermin für Anfang Oktober vereinbart und auch der Gemeinderatsbeschluss soll in diesem Zeitraum erfolgen. „Wir sind seit längerer Zeit bemüht, die Betreuung der Grünflächen ökologisch orientiert umzusetzen und streben den Beitritt zu dieser Aktion noch im heurigen Jahr an“, erklärt Bürgermeister Reinhard Hagen. Schon jetzt gibt es in der Gemeinde einen ausschließlich ökologisch bewirtschafteten „Kleinzeller Naschgarten“, den die Landjugend im Rahmen des Projektmarathons angelegt hat.