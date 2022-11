Nach „LebenskreisQuelle“ nun auch „Wiese der Herzen“ in Hainfeld

Auf der Wiese neben der „LebenskreisQuelle“, der Naturbestattung im Kirchtal, stehen seit Kurzem zwei große Metallherzen, deren Bedeutung so manchen vorbeikommenden Bürger rätseln lässt. Die NÖN hat bei Hainfelder Bestatter Günter Schönbichler, dem Initiator der „LebenskreisQuelle“, über deren Sinn nachgefragt.

„Die Herzen sind Teil unserer neuen Naturbestattung, der ,Wiese der Herzen‘. Das ist die Erweiterung unserer ,LebenskreisQuelle‘“, informiert dieser.

Denn seit 2015 gibt es mit der „LebenskreisQuelle“ die bislang einzigartige Form der Naturbestattung im Bezirk. „Immer mehr Menschen weit über die Bezirksgrenzen hinaus, bis aus Kärnten, haben bei uns bereits ihre letzte Ruhestätte gefunden“, berichtet Schönbichler.

Da die Naturbestattung mit Urnen boomt, hat er mit seiner Partnerin Astrid Lampl beschlossen, dieses Angebot zu erweitern. Natur- und Urnenbestattung ist im Vergleich zum herkömmlichen Sargbegräbnis eine weit kostengünstigere Variante und liegt daher im Trend, weiß Schönbichler, denn: „Die Veränderungen in den letzten Jahren mit Gesundheitskrise, nun auch Energiekrise und den stetig steigenden Preisen bringen neue Herausforderungen. Wir gehen hier mit der Zeit.“

Zusätzlich zeigt sich, dass immer mehr Menschen ohne Angehörige sind und die Beisetzung von Bekannten, Nachbarn oder weitschichtig Verwandten organisiert wird. Schönbichler: „Auch dafür ist die ,Wiese der Herzen‘ ideal. Es erfolgt eine kurze Verabschiedung, eine Trauerfeier ist nicht geplant.“

Immer öfters „stille Bestattungen“

Die „Wiese der Herzen“ unterscheidet sich aber zur „Lebenskreisquelle.“ „Sie spricht andere Menschen an. Bei der ,LebenskreisQuelle‘ haben wir besondere Zeremonien, wo sehr auf das Leben und die Individualität der Verstorbenen eingegangen wird. Das ist so bei der ,Wiese der Herzen‘ nicht vorgesehen“, verrät er.

Den Sinn der Herzen erklärt der Bestatter: „Schon bei der ,LebenskreisQuelle‘ haben wir das Motto ,Im Mittelpunkt steht der Mensch“. Bei der ,Wiese der Herzen‘ ist ,wesentlich – einfach – dem Herzen nahe“ das Motto.“ Was bleibt, ist die Erinnerung an die schönen Zeiten, an das Herz des Verstorbenen und das gemeinsam Erlebte. „,Das Wesentliche ist nur mit dem Herzen sichtbar‘ hat schon einst Antoine de Saint-Exupéry geschrieben. Das steht auch auf einem der beiden Herzen“, führt er aus.

Anders als bei der „LebenskreisQuelle“ gibt es bei der „Wiese der Herzen“ zwei Angebote: Einserseits die Beisetzung im Kreise der Angehörigen oder als Alternative die Beisetzung mit einer kurzen Zeremonie. „Diese kann sehr individuell gestaltet werden. Entweder es tragen die Angehörigen etwas dazu bei oder der Beitrag kommt von unserer Seite. Zunehmend gefragt sind ,stille Beisetzungen‘, bei denen niemand dabei ist,“ erklärt er. Die Urnen werden rund um das eine Herz, das auf der Wiese steht, beigesetzt. Einen fixen Bestattungsort gibt es nicht.

