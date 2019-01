Mit 166 Mitgliedern der zweitgrößte Verein in Annaberg sind die Naturfreunde mit Obmann Walter Daxböck an der Spitze. Mit den von den Funktionären durchgeführten sportlichen und kulturellen Veranstaltungen wird sowohl ein Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde geleistet, als auch im Sinne des Mottos „Wir leben Natur – mehr erleben mit den Naturfreunden Annaberg!“ gehandelt.

„2019 wird das bewährte Programm fortgesetzt“, sagt Daxböck, „bei Standardwanderungen wie zu Pfingsten und am Nationalfeiertag im Herbst versuchen wir, im Bezirk oder seiner Umgebung zu bleiben.“ So weit wie möglich sollen laut Naturfreunde-Obmann die regionalen Angebote genutzt werden. Unter den Ausflugszielen befindet sich daher der Alpakahof der Familie Sabath in Josefsberg.

Ein Schwerpunkt wird genauso auf spezielle Angebote für die Kinder, die zukünftigen Träger des Vereins, gelegt. Unter den Neuerungen ist ein Faschingsbasteln am 23. Februar ab 14 Uhr bei der Vereinshütte vorgesehen. Das Kinderfest ist am 10. August anberaumt.

Der Auftakt heuer erfolgt am Samstag, 12. Jänner, mit einem Skitouren-Schnupperkurs unter der Leitung von Herbert Hoppel. Das beliebte Taferleisschießen auf der Eisbahn Schmelz findet am Samstag, 19. Jänner, ab 10 Uhr statt. Mitgeholfen wird ebenfalls wieder beim Wintersporttag der Naturfreunde Niederösterreich bei den Annaberger Reidl-Liften am Samstag, 26. Jänner, ab 9 Uhr.

Die Rad- und Mountainbike-Tage führen vom 20. bis 23. Juni ins Ybbstal und Mostlandl. Die Hochalpintour geht vom 5. bis 7. Juli auf das Große Wiesbachhorn in den Hohen Tauern. Eine Busfahrt nach Ost- und Südtirol ist von 20. bis 22. September geplant.

Jeden Donnerstag von Mai bis Oktober ist übrigens als Fixpunkt der Nordic-Walking-Treff mit Christine Bandion und Walter Karner angesagt.