St. Veit: Beste Stimmung beim Traditionsball .

Bereits zum 72. Mal war es am Wochenende wieder so weit: Die Naturfreunde lockten mit einem bunten Programm zum Dirndlball ins Gasthaus Bekier. Für beschwingte Stimmung am Tanzparkett sorgten auch heuer die „Wilhelmsburger“, sie folgten auf den Tanzsportclub „La Vita“, der mit seinen rhythmischen Darbietungen ordentlich einheizte.