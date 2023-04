Neuer Pächter für die Traisner Hütte

Sie ist der Stolz der Naturfreundeortsgruppe Traisen: die Traisner Hütte auf der Hinteralm am Lilienfelder Muckenkogel.

Diese führte zuletzt der Traisner Andreas Berger. Aufgrund gesundheitlicher Probleme und fortlaufender Therapie sah er sich nicht weiter imstande, den Hüttenbetrieb fortzuführen. Bereits seit längerem auf der Hütte hilft die Traisnerin Sigrid Steindl mit. Ihr Sohn Andreas ist nun sozusagen ihr neuer „Chef“. Der 27-Jährige aus Göblasbruck ist seit 1. April neuer Pächter der Traisner Hütte. Im Berufsleben ist Steindl Produktionsmeister bei der Firma Prefa und will trotz seiner neuen Aufgabe als „Hüttenwirt“ derzeit auch daran nichts ändern. „Ich werde mich vor allem um die organisatorischen Tätigkeiten kümmern. Natürlich wird man mich auch, vor allem an den Wochenenden, immer wieder auf der Hütte antreffen“, sagt er.

Hüttenschmaus mit stark regionalem Touch

Um das leibliche Wohl der Besucher wird sich in erster Linie Mutter Sigrid (55), unterstützt von Andreas Bruder Armin (31), kümmern. Der Hüttenbetrieb soll in gewohnt-bewährter Manier fortgesetzt werden. „Wir bieten natürlich vor allem regionale Schmankerl an. Unser Fleisch stammt von der Fleischhauerei Berger, es gibt Linko-Bier und auch die Säfte und Weine sind aus der Region“, berichtet Andreas Steindl. Man möchte auch die beliebte „Andi-Schnitte“, eine Nougat-Mehlspeise, angelehnt an Vorpächter Andreas Berger, weiter anbieten. „Wir backen alle unsere Mehlspeisen selbst“, betont dazu Steindl.

Die Traisner Hütte der Naturfreundeortsgruppe Traisen ist auf 1.313 Metern Seehöhe die höchst gelegene Hütte auf dem Lilienfelder Muckenkogel . Hier wird auch auf Klimaschutz und Energiesparen gesetzt, denn der Stolz der Ortsgruppe ist die Photovoltaik-Anlage am Dach. Foto: Naturfreunde Traisen

Große Umbauten sind derzeit auf der Hütte nicht geplant. Ab 1. Mai wird diese immer dienstags bis sonntags und an Feiertagen bis Ende Oktober ab 9 Uhr geöffnet sein.

Der neue Pächter war auch Thema der letzten Mitgliederversammlung der Ortsgruppe der Traisner Naturfreunde. Vorsitzende Helga Beyerl freut sich, dass nun „mit einem bereits eingespielten Team der Hüttenbetrieb weiter fortgesetzt werden kann.“ Bei der Sitzung gab es die üblichen Berichte der Vorsitzenden, der Finanzreferentin Marianne Fügl und der Kontrollkommission. Ehrengäste und am Podium waren Bürgermeister Herbert Thumpser sowie die Vorsitzenden-Stellvertreterin der Naturfreunde Niederösterreich, Elisabeth Preus. Im Zuge der Sitzung fanden Ehrungen verdienter Naturfreundemitglieder für ihre jahrzehntelange Treue zum Verein statt. Spannenden Ausklang fand die Veranstaltung mit einer Präsentation des Hobby-Extrem-Bergsteigers Walter Weninger über die „Ama Dablam“, einen 6.814 Meter hohen Berg im Himalaya.

Obfrau Helga Beyerl (r.) und Landesvorsitzende-Stellvertreterin Elisabeth Preus (3. v. r.) ehrten im Beisein von Bürgermeister Herbert Thumpser (7. v. l.) verdiente Mitglieder, im Bild mit Erwin Haas, Judith Pradl, Herbert Liegle, Hannes Balek, Eduard Fürst, Monika Thumpser, Gertrud Thumpser, Gernot Filzwieser, Sylvia Fallmann und Helmut Stippinger (v. l.). Foto: Naturfreunde Traisen

