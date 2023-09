Knöchelbruch beim Wandern: Rasche Hilfe für 51-Jährige

Eine imposante Almwanderung im Hochschwabgebiet planten die Naturfreunde-Organisatorinnen Hannelore Gauppmann und Renate Pichler. 14 Ausflügler starteten gemeinsam vom Parkplatz Fölzgraben bei Aflenz. Später teilte sich die Gruppe. Die Bergwanderer rund um Renate Pichler marschierten weiter zur Voisthalerhütte, ein oft begangenes Ausflugsziel. Doch unweit der sogenannten Grasseralm passierte ein Malheur mit schwerwiegenden Folgen. Manuela Haberl aus St. Veit / Wiesenbach stolperte, rutschte aus und konnte nicht mehr auftreten. Wie später festgestellt wurde, hatte sie sich dabei eine schwere Verletzung zugezogen.

Doch die 51-Jährige hatte Glück im Unglück: Ein steirisches Mountainbiker-Paar, das zufällig vorbeikam, bot ohne zu zögern sofort ihre Hilfe an. Auch die Naturfreunde-Wanderbegleiter halfen zusammen. Huckepack wurde Manuela Haberl mit zusätzlicher Hilfe durch Almhalter „Franz“ sodann am Mountainbike zur nächst gelegenen Alm transportiert.

„Natürlich haben wir diese Hilfe sehr gerne angenommen, denn ohne den Helfern Wolfgang und Lisa und deren „Drahtesel“ sowie der Assistenz von Almhalter Franz hätten wir das nicht geschafft“, zeigen sich die beiden Wanderorganisatorinnen immer noch recht erleichtert.

Das nächste Krankenhaus wäre in Bruck an der Mur gewesen. Doch Manuela Haberl wollte unbedingt im Landesklinikum Lilienfeld erstuntersucht und behandelt werden.

Während die Wandergruppe mit Hannelore Gauppmann also den Fußmarsch ins Tal antrat, brachte Renate Pichler die Verunfallte mit dem Privatauto in das Krankenhaus Lilienfeld, wo prompt ein Knöchelbruch am linken Fuß diagnostiziert wurde. „Ein großes Dankeschön an alle meine Helfer!“, freut sich Manuela Haberl über die Zivilcourage des steirischen Ehepaares Wolfgang und Lisa, deren Familiennamen leider unbekannt ist, dem Almhalter „Franz“ sowie den Rohrbacher Naturfreunden.