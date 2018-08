Ob Floßbau, Forschertouren oder Lama-Wanderungen: Mit rund 800 Besuchern verzeichnete die dritte Auflage des Naturparkfestes der Ötscher-Basis Wienerbruck zu Mariä Himmelfahrt den stärksten Tag der Saison.

„Alles hat genauso funktioniert wie geplant. Es war einfach super“, schwärmt Florian Schublach vom Naturpark vom gelungenen Fest. Gemeinsam mit seinem Team stellte er ein kunterbuntes Programm auf die Beine, sodass die heimische Natur für Jung und Alt zum Greifen nah wurde. „Die Idee hinter dem Ganzen war es, die Natur einfach und simpel näherzubringen, da der Begriff der Naturvermittlung oftmals etwas sperrig wahrgenommen wird“, so Schublach.

Gelungen ist dieses Vorhaben allemal, so kamen viele Besucher, darunter auch viele Wanderer, ins Naturparkzentrum, um sich inmitten der idyllischen Bergkulisse die Landschaft näherbringen zu lassen als auch mit Umweltpädagogin Katja Weirer in Spezialbereiche hineinzuschnuppern.

Besonders groß war der Andrang bei der Station der Naturforscher. So war es für Kinder heuer erstmalig möglich, mithilfe einer voll ausgestatteten „Forscherweste“ die heimische Natur samt all ihren Gegebenheiten genauestens unter die Lupe zu nehmen und zu erforschen. Für die Erwachsenen stand im Gegenzug der Bau einer funktionstüchtigen Sonnenuhr am Programm, ehe zur Stärkung regionale Schmankerl bei zwei Stationen aufgewartet wurden.

Abgerundet wurde das bunte Treiben im Anschluss durch die „Schofbochvegl“ um Thomas Gravogl. Sie sorgten mit ihren rhythmischen Darbietungen für einen optimalen Ausklang des Marienfeiertages.

Auch in Zukunft soll das traditionsreiche Fest weitergehen, so verrät Florian Schublach im NÖN-Gespräch bereits jetzt: „Auch nächstes Jahr steht unser Naturparkfest als Fixpunkt am Programm. Ziemlich sicher wird es dieses Mal jedoch am 16. August stattfinden.“