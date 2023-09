Dänen und Taiwaner bei der Araburg auf Abwegen

Zu sehr auf ihr Navigationssystem vertraut haben drei Dänen in der Nacht auf Freitag. Sie wollten von Wien zum Golfplatz in Ramsau, doch womit sie nicht gerechnet hatten: Das Navi lotste sie über die Araburg in Kaumberg. Auf ihrer Fahrt übersahen sie mehrere Fahrverbotstafeln auf den Forststraßen und folgten der vorgeschlagenen Route, bis buchstäblich nichts mehr ging. Letztendlich blieb ihr Mietwagen auf einem steilen, ausgewaschenen Traktorweg liegen. Dort ging nichts mehr, weder vor noch zurück.

Das Trio kontaktierte also die Hotline der Vermietung, diese wiederum meinte, man solle doch die Feuerwehr rufen. Kurz vor 23 Uhr ging dann der Alarm bei der Feuerwehr Kaumberg ein. „Da aufgrund der Örtlichkeit keine Adresse, sondern nur via Navigation mitgeteilte Koordinaten zur Verfügung standen - und diese auch noch falsch waren -, dauerte es einige Zeit, bis wir die Männer fanden. Sie hatten absolut keine Ahnung, wo sie sind“, schildert Einsatzleiter Walter Halbwax. Der Weg, auf dem die Golfspieler unterwegs waren, war so schlecht, dass selbst der Waldbrand-Pickup der Feuerwehr Kaumberg, der zur Erkundung vorausfuhr, nicht mehr weiter konnte. „Unsere Mannschaft musste das letzte Stück zu Fuß bewältigen“, schildert Halbwax.

Die Bergung des Wagens war nicht einfach. Es bestand Gefahr, ihn zu beschädigen. Daher klärte die Feuerwehr die Vorgangsweise zuvor mit der Leihwagenfirma ab. Foto: FF Kaumberg/Silhavy

Von der Bergung des Mietwagens sahen die Floriani vorerst ab. „Auch mit sorgfältigsten Maßnahmen hätte das Fahrzeug bei der Bergung schwer beschädigt werden können“, begründet dies Halbwax. Die FF entschied sich, so lange mit der Bergung zuzuwarten, bis ein Kontakt zur Leihwagenfirma herstellt war. Das gestrandete Golfspieler-Trio brachten die Feuerwehr und eine Streife der Polizei ins Quartier nach Ramsau. Der erste Teil des Einsatzes war somit um zwei Uhr morgens beendet. Am Freitag lag ein schriftlicher Auftrag der Autovermietung vor, das Fahrzeug zu bergen. Mit einem Traktor, Pickup und Feuerwehrfahrzeug rückte eine Mannschaft der Kaumberger abermals aus. In penibler Zentimeterarbeit zogen sie das Fahrzeug mit Seilwinden wieder auf eine befestigte Straße und übergaben es den Mietern. „Man muss lobenswert erwähnen, dass unsere Mannschaft sehr sorgfältig war. Der Golf konnte ohne eine Schramme geborgen werden“, lobt Halbwax seine Mannschaft.

Taiwaner landeten am Burgvorplatz statt am Golfplatz

Die Dänen waren nicht die ersten, die dem Navi auf die Burg folgten, aber die ersten, die verunfallten. Erst wenige Tage zuvor waren drei Taiwaner mit einem Lamborghini auf der Araburg. Auch sie wollten eigentlich zum Ramsauer Golfplatz. Doch ihr Ziel war dann der Burgvorplatz.

Auch taiwanische Lamborghini-Fahrer landeten auf der Araburg. Auch sie wollten eigentlich zum Ramsauer Golfplatz. Foto: privat

Gemeinde will Warnschilder aufstellen und Google-Updates veranlassen

Beim letzten Georgsfest hatten sich ebenfalls Golfspieler in Richtung Araburg verirrt, konnten aber rechtzeitig wieder auf den „richtigen Weg“ gelotst werden. Um zukünftig solche Zwischenfälle zu vermeiden, will die Gemeinde nun prüfen, welche Maßnahmen man treffen kann. Im Raum stehen Warnschilder „No GPS“ sowie Updates auf Google Maps.