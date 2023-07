Lehenrotter Bauern über Herausforderungen in der Landwirtschaft

Freunde und Kollegen, das sind Stefan Pfeffer und Karl Gravogl, beide wohnhaft in Lehenrotte. Während Pfeffer den väterlichen Betrieb in Annaberg im Nebenerwerb führt, kümmert sich auch Karl Gravogl darum, den elterlichen Hof in Lehenrotte weiterzuführen, den auch schon sein Großvater innehatte.

Nebenerwerbsbauern, das sind viele verbliebene Bauern des Oberen Traisentales, da die Zeiten sich verändert haben. Nur mehr wenige des Bauernstandes können von ihrem Ertrag leben. So auch Stefan Pfeffer und Karl Gravogl. Beide haben einen Hauptberuf. Pfeffer als Techniker in einer Türnitzer Firma für Holzbringung und Karl Gravogl bei der Straßenmeisterei. Letzterer ist auch noch Obmann der Weidegemeinschaft Himmelalm. Echte Freizeit ist rar, überhaupt im Sommer, wenn die Heuernte beginnt, da könnte jeder Tag noch mehr Stunden haben.

„Es gibt ganzjährig immer was zu tun im Wald, auf der Alm und natürlich auch zu Hause am Hof. Maschinen müssen gewartet werden. „Viel Zeit für Familie und Freizeitgestaltung bleibt da nicht“, weiß Pfeffer. Derselben Ansicht ist auch Karl Gravogl: „Die Maschinen müssen funktionieren, wenn man sie im Sommer braucht, da kann man sich nicht viele Ausfälle leisten.“

Beide Landwirte sind Rinderbauern. Der Ertrag daraus sowie der aus der Holzernte wird zum Großteil wieder im Betrieb benötigt und verwendet.

Auf die Frage, was beide antreibt, ihre Betriebe noch weiterzuführen, außer die Hoffnung, dass die Landwirtschaft und dessen Produkte wieder mehr an Wertigkeit haben werden, meint Gravogl: „Die Hoffnung, dass einer meiner Söhne eines Tages den Hof übernimmt. Derjenige sollte es aber von sich aus machen, ich werde keinen dazu überreden.“ Pfeffer ergänzt: „Mein Sohn Julian zeigt jetzt mit seinen elf Jahren schon reges Interesse, den Hof einmal in Annaberg zu übernehmen. Er berichtet mir bereits jetzt, was er alles gerne damit machen will. Also, die Hoffnung lebt und ich werde ihn unterstützen, so lange ich kann.“

Immer weniger Milchbauern in Türnitz

Während man früher weit mehr Milchbauern hatte, sind heute in Türnitz nur drei übrig geblieben. Früher gab es im kleinen Rahmen auch Kornbauern sowie viele Schweinebauern, weiters Schafe am Hof und andere Kleintiere, die zu jedem Bauernhaus gehörten.

„Es sind heute schwierige Zeiten, wo viele Faktoren zusammenspielen. Der weltweite Handel, die EU. Richtlinien, Gesetze und Vorgaben. Es ist vieles nicht nachvollziehbar, doch wir müssen uns damit abfinden und weitermachen“, stellen die beiden fest. Für sie ist es klar, Landwirt zu sein. Es ist ihr Lebensinhalt. Die Familie, Kollegen und das Vereins- und Dorfleben mit seinen Traditionen. All das stärkt sie tagtäglich, auch der Austausch untereinander.