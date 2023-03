E-Auto für „Essen auf Rädern“ in Rohrbach

Vor knapp dreißig Jahren wurde im Dorf die Initiative „Essen auf Rädern“ gestartet. Diese ist für Hilfsbedürftige eine wichtige Stütze im Alltag. Die Aktion hatte bisher das Lilienfelder Hilfswerk in Kooperation mit der Gemeinde angeboten. Mit Jänner hat die Gemeinde die Organisation für das soziale Lieferservice selbst übernommen. Dafür kaufte die Gemeinde ein Elektrofahrzeug der Marke Renault, Type Kangoo, an. Nach sechsmonatiger Lieferverzögerung ist dieses endlich eingelangt.

„Das Fahrzeug kostet 33.000 Euro. Mit Förderungen von Land und Bund können rund die Hälfte der Anschaffungskosten damit abgedeckt werden", sagt Bürgermeister Karl Bader. Zubereitet werden die Mahlzeiten täglich frisch im Gasthaus Linsbichler. „Ich freue mich, dass wir unseren Kindern in der Schule und im Kindergarten, aber auch den älteren Gemeindebürgern, die nicht mehr selbst kochen können und nicht mehr mobil sind, diese Hilfe anbieten können", fügt Organisatorin Vizebürgermeisterin Anna Klinger hinzu. Damit das Essen auf Rädern auch stets pünktlich beim Kunden ankommt, sind täglich zwei ehrenamtliche Zusteller im Einsatz. Sie holen die Warmhalteboxen vom Gasthaus ab und bringen die Speisen in den Kindergarten, in die Schule und zu den Kunden im Dorf bis zur Gemeindegrenze Hainfeld. „Ältere Personen, die nicht in der Lage sind, sich selbst mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen, können sich beim Gemeindeamt für die ,Aktion Essen auf Rädern' melden“, informiert Maria Brenn vom Bürgerservice.

Doch zur Verstärkung des Zusteller-Teams werden für den humanitären Einsatz Freiwillige gesucht. Wer Teil des Teams sein möchte, kann sich im Gemeindeamt Rohrbach unter 02764/2334 melden. „Wir brauchen unbedingt noch ehrenamtliche Mitarbeiter, die bereit sind, ein paar Mal im Jahr eine Woche lang von Montag bis Sonntag für etwa eine Stunde um die Mittagszeit auszuhelfen“, richten Bürgermeister Karl Bader und Rohrbachs Vize Anna Klinger einen Appell an die Bevölkerung.

