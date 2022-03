Nacht-Blinken bald vorbei: Lilienfelder B20-Kreuzung wird sicherer

Die Stadtgemeinde Lilienfeld hat im Zuge der Errichtung der neuen Tankstelle um Überprüfung der stark befahrenen Kreuzung B 20 mit der Babenbergerstraße ersucht.

„Die Sichtverhältnisse durch die von der Behörde vorgeschriebene Sichtschutzwand bei der Tankstelle haben sich im Kreuzungsbereich für die Ausfahrt aus der Babenbergerstraße nachteilig geändert“, weiß Bürgermeister Wolfgang Labenbacher.

„Der Gelbblinkbetrieb, der bis jetzt von 20.30 Uhr bis 6 Uhr in der Früh gegeben war, wird in den nächsten Wochen auslaufen.“

Zum Lokalaugenschein an der stark frequentierten Ampelkreuzung in Lilienfeld trafen einander Vizebürgermeister Manuel Aichberger und Bürgermeister Wolfgang Labenbacher (v. l.). Foto: privat

Im Zuge einer Verkehrsverhandlung wurde nun die Neuschaltung der Ampelanlage fixiert. „Der Gelbblinkbetrieb, der bis jetzt von 20.30 Uhr bis 6 Uhr in der Früh gegeben war, wird in den nächsten Wochen auslaufen. Die Verkehrslichtsignalanlage wird mit einer Änderung des Programms keine Nachtabschaltung mehr auf Gelbblinken haben“, präzisiert Labenbacher.

Derzeit ist es notwendig, bei der Gelbblinkphase von 20.30 bis 6 Uhr über die Haltelinie vorzufahren, um den bevorrangten Hauptverkehr auf der B 20 aus Richtung St. Pölten zu sehen.

„Dazu sind mehrere Anregungen von Bürgern gekommen, dass sich durch die Sichtschutzwand eine Gefahrenstelle gebildet habe. Wir als Stadtgemeinde haben rasch reagiert und bei der Verkehrsbehörde Bezirkshauptmannschaft um eine Überprüfung ersucht“, betont der Ortschef.

Ampel wird nachts großteils für die B 20 auf Grün stehen

Das neue Programm wird während der Nachtstunden die Grünphasen etwas verkürzt anbieten, sodass die Umschaltung für den Querverkehr etwas rascher erfolgen kann.

„Es ist erwiesen, dass das Verkehrsaufkommen während der Nacht viel geringer ist. Die Ampel wird großteils für die B 20 auf Grün sein. Die Schaltung tagsüber mit den Ampeldetektoren in der Nebenrelation und den Sonden zur Grünzeitverlängerung in der Hauptrelation wird gleich bleiben. Dies hat sich in der Praxis aus Beurteilung aller Beteiligten bewährt“, nennt Labenbacher weitere Details.

Er sei froh, dass die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld trotz der enormen Mehrarbeit durch Corona so schnell auf Bürgeranliegen reagiere und an konstruktiven Lösungen mitwirke.

