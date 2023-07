Sportplatz des SV Hohenberg bekommt neue LED-Flutlichtanlage

Anfang August stehen am Sportplatz des SV Hohenberg Arbeiten an. Es wird eine neue Flutlichtanlage montiert. „Die Masten bleiben bestehen und die Leuchtkörper samt der Technik werden ausgetauscht“, erklärt Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer. Dabei wird das Hauptfeld mit 250 Lux und der Trainingsplatz mit 150 Lux beleuchtet. Während des Trainings am Trainingsplatz und am Hauptfeld kann das Licht auch gedimmt werden.

Grund für die Neuerung ist eine Regelung, die vor einiger Zeit im NÖ Fußballverband beschlossen wurde. „Ab der Saison 2024 dürfen keine Abendspiele mehr unter 250 Lux stattfinden“, führt Lerchbaumer aus und betont auch, dass die alte Flutlichtanlage bereits veraltet sei. Der Tausch habe aber auch seine Vorteile, so wird der Stromverbrauch durch den Umstieg auf LED gesenkt. „Wichtig ist aber auch, dass beinahe 60 Kinder aus der Nachwuchsspielgemeinschaft Hohenberg/St. Aegyd sowie die Kampfmannschaft samt der U23 aus der Spielgemeinschaft Hohenberg/St. Aegyd weiterhin in den Abendstunden, vor allem im Herbst und im Frühjahr, eine optimale und erforderliche Beleuchtungsqualität für die Meisterschaftsspiele vorfinden“, hebt der Bürgermeister hervor.