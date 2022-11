Türnitz: Neues Leben für die alte Pappenfabrik

21 Jahre nachdem die letzten Kartons in der ehemaligen Pappenfabrik Dickenau hergestellt wurden, durchlebte das Areal mehrere Besitzer und da und dann wurden Gebäude abgetragen.

Nachdem das Nebengebäude der Schlosserei abgerissen wurde, folgte das Kesselhaus mit dem markanten Schornstein. Das Dach eines Nebengebäudes stürzte ein und nach und nach drohte der Verfall.

„Eigentlich waren wir ja auf der Suche nach einem kleinen Häuschen im Grünen.“ Michael Stadler Käufer der Fabrik in Dickenau

Als der letzte Mieter im Herrenhaus auszog, befürchtete man auch dessen Verfall. Nach einer Weile wurde dann das gesamte Areal zum Verkauf ausgeschrieben und tatsächlich fand man mit der Familie Stadler aus Eichgraben dann jemanden, der die noch verbliebene Substanz erhalten möchte.

„Eigentlich waren wir auf der Suche nach einem kleinen Häuschen im Grünen. Geworden ist es eine nicht so ganz ruhige Baustelle“, schmunzelt Michael Stadler über seinen Kauf. Doch die alte Pappenfabrik stach ihnen ins Auge und bei näherer Begutachtung hatte ihnen das historische Areal es so richtig angetan.

„Unser Plan ist es, keine großen Veränderungen am Gebäudekomplex vorzunehmen, sondern viel mehr diese, soweit wie möglich, originalgetreu zu erhalten und dann Schritt für Schritt zu revitalisieren“, betont der 44-jährige Angestellte. Doch eine alte Fabrik zu sanieren, ist nicht gerade günstig. Um ein paar Einnahmen zu erhalten, haben die Stadlers auch schon einen Plan.

Idee: Ein offenes Herrenhaus mit vielen Aktivitäten

„Wir wollen die vorhandenen Hallen an Auto- und Wohnwagenbesitzer vermieten. Das ehemalige Bürogebäude wird ebenfalls für diverse Zwecke vermietet“, betont Stadler, Und: „Langfristig ist das Ziel, dass sich die Gebäude dadurch selbst erhalten“.“ Er weiß aber, dass dies „aufgrund der teilweise denkmalgeschützten Bereiche nicht einfach wird.“

Gattin Barbara (43), von Beruf Gemeindebedienstete, schwärmt hingegen von einem offenen Herrenhaus, in dem viele Aktivitäten abgehalten werden könnten. „Nachdem wir die Infrastruktur für Wasser, Strom und Heizung hergestellt haben, könnte ich mir vorstellen, dass die ehemaligen ebenerdigen Wohnräume für Kunst und Kultur genutzt werden könnten“, schmiedet sie schon erste Ideen.

Auch ein kleines Museum mit historischen Bildern und Fotos der alten Fabrik kann sie sich vorstellen, um die Geschichte dieses Objekts nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Noch sind die Stadlers in Eichgraben fest verwurzelt, ein Umzug nach Türnitz ist aber nicht ausgeschlossen, vielleicht aber erst in der Pension.

Gewagter Kauf

