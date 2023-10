Wiesenfeld: Ukrainer schleppte 47 Türken

Die ersten Details zum gestrigen Schlepperaufgriff in Wiesenfeld (Die NÖN berichtete exklusiv) stehen fest: Der Schlepper ist ein 32-jähriger Ukrainer. In seinem Kleinbus beförderte er 47 türkische Staatsbürger, darunter einige Kinder.

Der Bus, der in Richtung Traisen unterwegs war, wurde routinemäßig in Wiesenfeld von der Polizei St. Veit angehalten. Der Fahrer ergriff dann zu Fuß die Flucht, konnte aber von Beamten der Polizei Traisen und einer Privatperson im Bereich der Schwarzenbachstraße in Wiesenfeld aufgegriffen werden. Am Donnerstagabend hatten laut Landespolizeidirektion Niederösterreich nur drei Personen um Asyl angesucht. Das könne sich aber noch ändern.

Der Schlepper befindet sich in der Juszianstalt St. Pölten in Untersuchungshaft. Er war alleine unterwegs. Die weiteren Ermittlungen sind im Laufen.