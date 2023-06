Wasserleitungen für Lilienfelder Berghofsiedlung

Bei der damaligen Errichtung der Wohnhäuser in der Berghofstraße 17 - 31 war die Gemeindewasserleitung noch nicht verlegt. Daher haben sich die betroffenen Liegenschaftseigentümer seinerzeit zu zwei Wassergemeinschaften zusammengeschlossen.

Bei der dann später erfolgten Aufschließung der Berghofsiedlung wurde die Wasserleitung fachgerecht in der Straße verlegt. „Aufgrund des zu geringen Wasserdrucks infolge des doch steil abfallenden Geländes zwischen Berghofstraße und Vivenotstraße war es der Wunsch einiger Liegenschaftseigentümer, in der Berghofstraße nun an diese Leitung anzuschließen und auf die ,Dienste' der früheren zwei Wassergemeinschaften zu verzichten“, erklärt Bürgermeister Manuel Aichberger.

Betroffen vom Projekt sind sieben Hausanschlüsse. Für die Möglichkeit, die Hausanschlüsse an die Gemeindewasserleitung in der Berghofstraße herzustellen, investiert die Stadtgemeinde rund 18.000 Euro. „Dem Wunsch der betroffenen Anrainer wird somit entsprochen. Ein ausreichend vorhandener Wasserdruck in den Häusern ist einfach eine Frage der Lebensqualität“, meint Ortschef Aichberger. Die Grabungs- und Verlegearbeiten werden im August durchgeführt.