Sie ist eine wichtige Verkehrsader für die Wirtschaft des Bezirks Lilienfeld: die Güterverkehrs-Anschlussbahn zwischen Freiland und St. Aegyd. Vor allem Holz wird auf der Schiene aus dem waldreichsten Bezirk transportiert und entlastet damit den Straßenverkehr in der Region.

„Diese wichtige finanzielle Unterstützung wollen wir weiterführen und die Anschlussbahn bis 2031 fördern"

Der Bedeutung der Strecke ist man sich auch im Land bewusst. Seit der Übernahme der Strecke durch die Kleinregion Traisen-Gölsental im Jahr 2012 wurden 3,3 Millionen Euro bereitgestellt. Im Zuge von Betriebsbesuchen des Mobilitätslandesrates Ludwig Schleritzko und seines für Wirtschaft zuständigen Regierungskollegen Jochen Danninger im Sägewerk Brunner-Stern und der Firma Isoplus Fernwärmetechnik machten die beiden die Anschlussbahn zum Thema. „Diese wichtige finanzielle Unterstützung wollen wir weiterführen und die Anschlussbahn bis 2031 fördern“, versicherten sie. Ab dem kommenden Jahr sind – vorausgesetzt der Zustimmung der Landesregierung – bis zu 221.000 Euro an Förderung des Landes vorgesehen. Dieser Betrag soll jährlich ausbezahlt und auch valorisiert werden.

Gila Wohlmann Innovation für ganze Region

„Jede Tonne, die statt auf der Straße mit dem Zug transportiert wird, ist eine Entlastung für unser Klima.“, hielt Landesrat Schleritzko dazu fest.

Auch Landesrat Danninger hob die wirtschaftliche Bedeutung der Strecke hervor: „Ohne die Anschlussbahn ließen sich einige Geschäftsideen nicht verwirklichen. Damit ist die Förderung ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort und den damit verbundenen Arbeitsplätzen.“

„Jede Tonne, die statt auf der Straße mit dem Zug transportiert wird, ist eine Entlastung für unser Klima.“

Mit der Übernahme der 17 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Freiland und St. Aegyd betrat die Kleinregion Traisen-Gölsental mit ihren damals zehn Mitgliedsgemeinden Neuland und übernahm Verantwortung für die Erhaltung der bestehenden Infrastruktur und die Beibehaltung des schienenbezogenen Güterverkehrs. Um eine passende Trägergesellschaft für die wachsenden Aufgaben zu haben, wurde dafür die „Traisen-Gölsental Regionalentwicklungs GmbH“ gegründet.

Es gelang, in den kommenden Jahren mit nur rund 20 Prozent der damals von den ÖBB veranschlagten Kosten die gesamte Bahnstrecke für den Güterverkehr aufrecht zu erhalten. Denn: „Neben der Sicherung von Arbeitsplätzen ist der Güterverkehr auf der Schiene für unsere Region von besonderer Bedeutung. Jeder Waggon bedeutet im Schnitt vier Lkw-Fahrten weniger durch unsere Region“, weiß Kleinregionsmanager Roland Beck. Durch das Engagement der Kleinregion und die Kooperation mit ansässigen Betrieben konnte der umweltschonende Bahntransport gesichert werden.

„Neben der Sicherung von Arbeitsplätzen ist der Güterverkehr auf der Schiene für unsere Region von besonderer Bedeutung"

Der Güterverkehr erfolgt immer an den Montag-, Mittwoch- und Freitagvormittagen. Im Laufe des Projektes hat man mit den österreichischen Bundesforsten jedoch einen Kooperationspartner verloren. Die Folge: Durch den Wegfall der Transportmengen durch die Bundesforste wird der Güterverkehr auf dem Streckenabschnitt Hohenberg-St. Aegyd nicht mehr regelmäßig stattfinden können. Doch für diesen Abschnitt gibt es eine innovative Idee. „Wir planen in den nächsten zwei Jahren, in Kooperation mit dem österreichischen Club für Diesellokgeschichte, der seine Fahrzeuge in St. Aegyd eingestellt hat, einen Erlebnisbahnverkehr sowie die Einrichtung einer Bahnakademie, an der Privatpersonen eine Lokführerausbildung für unsere Anschlussbahn absolvieren können. Dadurch erwarten wir uns einen touristischen Impuls für unsere Region“, kündigt Roland Beck, der auch Geschäftsführer der Bahngesellschaft der Kleinregion ist, an. Er ist stolz, dass es wieder eine Förderung gibt: „So können wir den Bestand über ein weiteres Jahrzehnt sicherstellen.“