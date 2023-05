Filmchronisten forschten in Traisen

Bei den Filmchronisten handelt es sich um ein Projekt der LEADER-Region Mostviertel Mitte. Über dieses enstanden in den letzten zwei Jahren rund 100 Kurzfilme in und über die Region. Ziel ist es, interessante Geschichten, Film- sowie Fotomaterial aus der Vergangenheit und Gegenwart zusammenzutragen, ehe mit Hilfe von diesen kurzen Dokus gedreht werden können.

In der Vergangenheit wurden bereits Kurzfilme über die Bergbaugeschichte in Türnitz, über das Stift Lilienfeld, das Göllerrennen in St. Aegyd am Neuwalde, die Musikkapelle in Hohenberg sowie über die Wallfahrtskirche in Annaberg gedreht.

Jetzt sollen gleich fünf neue Beiträge über Traisen entstehen. Aus diesem Grund lud das Team der Filmchronisten mit Unterstützung der Gemeinde in ihr mobiles Filmstudio ein. Dort wurden gemeinsam Geschichten, Themenideen sowie historisches Film- und Bildmaterial für die geplanten Projekte gesammelt.

„Besonders spannend ist die Vielfalt der Ideen, die uns in Traisen erreicht haben: von der engagierten Jugendarbeit der Streetworker, die in Traisen schon seit 20 Jahren herausragende Arbeit leisten, über die Geschichte des Campingplatzes Kulmhof, der bereits seit mehr als 60 Jahren Gäste aus aller Welt empfängt bis zu Motorradweltmeister Rupert Hollaus, dessen Andenken auch heute noch unter anderem mit einer jährlichen Fahrt zum Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennen auf dem Red-Bull-Ring hochgehalten wird“, erzählt Projektleiter Ernst Kieninger über die gesammelten Ideen.

Gedreht wird über den Sommer, ehe nächstes Jahr eine öffentliche Vorführung in der Gemeinde geplant ist. Auf die bisherigen Werke der Filmchronisten kann online unter www.filmchronisten.at zugegriffen werden.

