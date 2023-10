Kleinzell tritt Kleinregion bei

Es war ein einstimmiger Beschluss des Kleinzeller Gemeinderats am Mittwoch: der Beitritt der Gemeinde zur Kleinregion Traisen-Gölsental. Wenige Tage zuvor wurde bereits bei der Vorstandssitzung der Kleinregion der Weg für die Mitgliedschaft geebnet.

Dem Beitritt von Kleinzell gingen einige Gespräche voraus, den Beginn machte ein sehr offenes Gespräch zwischen Kleinregionsobmann Bürgermeister Manuel Aichberger und Kleinzells Bürgermeister Reinhard Hagen. Der Grund: Die Aufgaben der Gemeinden, so auch von Kleinzell, werden nicht zuletzt aufgrund sich ändernder gesetzlicher Rahmenbedingungen immer mehr und vielfältiger, ein Beispiel dafür ist die NÖ Kinderbetreuungsoffensive. „Solche Initiativen bergen einerseits eine große Chance für uns als Region, andererseits bedeuten solche Verbesserungen für die Bevölkerung besonders in der Startphase große Herausforderungen für die Gemeinden. Eben diese umfassende Neuerung war der Grund für mein erstes Gespräch mit Bürgermeister Hagen. Schnell wurde der Mehrwert der umfassenden gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit im Rahmen der Kleinregion erkannt“, sagt Obmann Aichberger. Es freut ihn, mit Kleinzell eine weitere Mitgliedsgemeinde für die Kleinregion gewonnen zu haben, um diesen „Weg gemeinsam zu beschreiten.“

Schwerpunkte der Kleinregion: Kinderbetreuungsoffensive sowie Leben und Wohnen im Alter

Dazu unterstreicht er: „Die Kleinregion unterstützt ihre Mitgliedsgemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, dort wo es für die Mitgliedsgemeinden sinnvoll erscheint.“ So gibt es bereits laufende Kooperationen bei der Erfüllung der gesetzlichen Erfordernisse in den Bereichen des Energiebeauftragten, der Datenschutzbeauftragten und der präventivdienstlichen Betreuung. Mit Projekten wie jenem zur Unterstützung bei der NÖ Kinderbetreuungsoffensive wird nicht nur unterstützt, sondern es sollen auch über Gemeindegrenzen hinaus, Verbesserungen für die Einwohner der Region erreicht werden. Zukunftsweisende Projekte wie „Leben und Wohnen im Alter“ oder die Erwachsenenbildungseinrichtung BHW Traisen-Gölsental werden durchgeführt und unterstützt. „Die Kleinregion kann in jedem Bereich der Gemeinde- oder Regionsarbeit für die Mitgliedsgemeinden und die Bewohner aktiv werden. Das langfristige Regionalmanagement ist der Kern der Arbeit“, führt Aichberger aus.

„Zugegeben, ich war immer ein sehr kritischer Beobachter der Kleinregion und des LEADER-Förderprogramms. Besonders bei LEADER war ich aufgrund meiner beruflichen Erfahrungen teilweise negativ geprägt. In den vergangenen Monaten habe ich mich aber gemeinsam mit den Verantwortlichen der Kleinregion intensiv mit der gelebten Kooperation auseinandergesetzt. Mittlerweile bin ich vorbehaltlos überzeugt, dass hier für die Gemeinden und die Region Hervorragendes geleistet wird. Es freut mich, dass dies im Gemeinderat fraktionsübergreifend auch so gesehen wird“, zeigt sich Bürgermeister Hagen begeistert.

Tatsächlich wurden in der Sitzung nicht nur der Beitritt zur Kleinregion einstimmig beschlossen, auch der Beitritt zur LEADER-Region und die Umsetzung des von der Kleinregion organisierten touristischen Leitsystem wurden einstimmig genehmigt. „Es freut mich sehr, dass die Kleinregion mit dem Jahr 2024 dann zwölf Gemeinden umfasst. Mit der durch den Vorstand der Kleinregion gegebenen Möglichkeit, kann die Gemeinde Kleinzell auch schon jetzt, bei den gerade startenden oder final in Umsetzung befindlichen Projekten teilnehmen. So wird der Gedanke, gemeinsam mehr zur erreichen schon von Beginn des jungen Mitglieds eindrucksvoll gelebt“, ist Kleinregionsmanager Roland Beck vom eingeschlagenen Weg überzeugt.

Ab 2024 wird die Kleinregion Traisen-Gölsental folgende zwölf Gemeinden umfassen: Annaberg, Eschenau, Hainfeld, Hohenberg, Kleinzell, Lilienfeld, Mitterbach, Ramsau, Rohrbach, St. Aegyd, Türnitz und Wilhelmsburg.