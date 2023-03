Aus für Senioren-Haupthaus in Rohrbach

Vor dreißig Jahren war die Seniorenwohnhausanlage mit 18 Wohneinheiten nach einjähriger Bauzeit bezugsfertig. Das Haupthaus beinhaltete neben acht Wohnungen auch einen Aufenthaltsraum und im Untergeschoß die Sozialstation des NÖ Hilfswerks mit Behandlungsraum. Im November 1993 zogen die ersten Mieter ein. Dieser Tage wird das Haupthaus allerdings abgerissen. An dessen Stelle sollen elf neue Wohnungen entstehen.

„Das Haus ist nicht mehr zeitgemäß gewesen.“ Karl Bader, ÖVP-Bürgermeister von Rohrbach

"Das Haus ist nicht mehr zeitgemäß gewesen", informiert ÖVP-Bürgermeister Karl Bader. Bereits 2019 übersiedelte die seinerzeit im Haupthaus integrierte Hilfswerk-Sozialstation nach Lilienfeld aufs Platzl 3.

Die acht Seniorenwohnungen in der Größenordnung von 30 bis 40 Quadratmetern stehen schon seit 2020/2021 leer. „Eine Sanierung des Gebäudes hätte sich wirtschaftlich nicht gerechnet", sagt der Projekttechniker der WET-Gruppe, Florian Stamminger. Eine Totalentkernung wäre laut Stamminger keineswegs billiger gewesen, die Bausubstanz wäre dennoch alt geblieben. Außerdem waren weder die Raumaufteilung noch die kostenintensive Elektro-Heizvariante der acht Seniorenwohnungen zeitgemäß. Der Abbruch des Haupthauses wurde durch die gemeinnützige Baugesellschaft Gebau Niobau ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt das Abbruchunternehmen Zöchling aus Hainfeld. Der Gemeinde entstehen Kosten von rund 60.000 Euro. Klar ist jedoch, dass Bedarf an neuen Wohnungen besteht. "Es gibt für die elf geplanten Wohnungen schon einige Interessenten", bestätigt Bader.

Wohnungen ab Ende 2024 bezugsfertig

Die Wohnhausanlage wird in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung errichtet. Weiters wird es eine Photovoltaikanlage geben. Die Wohnungen sind in einer Größenordnung von 42 bis 76 Quadratmetern vorgesehen - die Erdgeschoßwohnungen mit Eigengärten und Terrassen, andere Wohneinheiten mit Balkon oder Loggia. Der Baubeginn der elf Wohnungen wird mit Sommer 2023 angegeben. Bauträger bleibt die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Gebau-Niobau. „Die Ausschreibung sollte Anfang April abgeschlossen sein, Ende 2024 sollten diese bezugsfertig sein", kündigt Rohrbachs Bürgermeister an.

