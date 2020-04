Geschlossen waren die Pforten des Café Jakob in den vergangenen Monaten. Der Treffpunkt für viele Siedlungsbewohner fehlte ebenso wie der dazugehörige Nahversorger. Ab 14. Mai dürfen sich die Bürger wieder freuen. Nachpächter sind nun gefunden: die beiden Gastronomen und Event-Profis Gerhard und sein Sohn Kevin Bauer. Mit 14. April öffnen sie aufgrund der Corona-Bestimmungen vorerst den Nahversorger.

„Ich bin selber in der Siedlung aufgewachsen und weiß, wie wichtig so ein Treffpunkt für die Bewohner ist und natürlich die Möglichkeit, kleine Einkäufe in der Nähe zu erledigen oder eine Jause für die Schul- und Kindergartenkinder zu besorgen“, nennt Gerhard Bauer als einen Grund, warum er nun, trotz mehrerer anderer Lokale, darunter die Event-Lounge samt Eventstadl in Traisen, das Teichstüberl und die Eisbar in Annaberg sowie die Genuss-Lounge in Wien, sich noch zu einem weiteren Gastrobetrieb entschlossen hat. Das Lokal in der Siedlung wird ab nun „Café-Lounge“ heißen. Im Nahversorgerbereich soll es ein gut sortiertes Grundsortiment an Lebensmitteln geben, im Lokal werden Frühstück, kleine Jausen und auch Mittagsmenüs serviert. „Natürlich bieten wir auch wieder Eis in der warmen Jahreszeit an“, verrät Gerhard Bauer.

Er hofft auch, mit den Schulen in Gespräch zu kommen, dass die Kinder der Nachmittagsbetreuung bei Interesse auch das Mittagsmenü in Anspruch nehmen können.

„Wir haben auch die Zimmer übernommen. So führen wir die zum Lokal zugehörige Frühstückspension fort“, sagt er. Samstag und Sonntag ist das Café samt Nahversorger ebenso geöffnet.