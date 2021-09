Gelungen ist dieses vom Blumenteam in Türnitz gestaltete Beet. Aber auch die Blühwiese im Pfarrgarten und vor dem Friedhof sind ein weiterer wertvoller Beitrag, die „Natur im Garten“-Gemeinde Türnitz ökologisch aufzuwerten. privat

Mit neuen Plänen steigt das Blumenteam in das nächste Arbeitsjahr. So sollen künftig alle Blumenrabatten entlang der B 20 mit bienen- und schmetterlingsfreundlichen Blumen angesetzt werden. Ziel ist es auch, 2022 wieder am Blumenschmuck-Wettbewerb „Blühendes NÖ“ teilzunehmen. 2020 erreichte die Marktgemeinde in der Kategorie bis 3.000 Einwohner im Mostviertel den stolzen dritten Platz.

„Vor zwölf Jahren startete das Team mit vier Mitarbeiterinnen, nun sind wir 31. Sehr erfreulich ist es auch, dass bei dieser nachhaltigen, ehrenamtlichen Tätigkeit schon fünf Männer mithelfen,“ freut sich geschäftsführende Gemeinderätin Silvia Panzenböck und überreichte Blumentaschen als Geschenk. Die Männer erhielten Türnitzer Bier, gesponsert von der Tischlerei Karner.