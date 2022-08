Traisens Event-Lounge hat zugesperrt

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Seit Samstag ist die Traisner Event-Lounge Geschichte. Nach sechs Jahren Betrieb hat das Vater-Sohn-Duo Gerhard und Kevin Bauer das kleine Lokal neben dem Eventstadl zugesperrt.

„Wir brauchen keine zwei Standorte in Traisen. Wir wollen uns hier auf unser Motel XL Lounge konzentrieren“, begründet dies Kevin Bauer. Hier boome das Frühstücksangebot. „Das wollen wir noch ausbauen und unsere Stammgäste von der Event-Lounge hierherholen“, sagt Bauer.

Gästezahlen waren oft sehr wetterabhängig

Die Saison in der Event Lounge lief immer von Mitte April bis September. Die Gästezahlen seien, betont Bauer, oft sehr wetterabhängig gewesen. „Wir liegen ja direkt am Radweg. Da merkt man dann schon, wenn weniger Leute unterwegs sind“, stellt er fest. Das Gebäude wird an den albanischen Kulturverein verpachtet. Dieser zieht bereits im September hier ein.

Die Bauers haben aber schon ein „weiteres Gastronomie-Großprojekt geplant“, verrät Bauer. Es wird sich um einen Hüttenbetrieb handeln und in der Region liegen. Mehr wollte er zu Redaktionsschluss noch nicht verraten, da die Unterzeichnung der Verträge erst in den nächsten Tagen erfolge.

„Auf jeden Fall werden wir dann auch dort unseren Gästen den gewohnten Service bieten“, verspricht er. Durch das Schließen der Event Lounge wird kein Personal eingespart. „Die Mitarbeiter werden an unseren anderen Standorten gebraucht“, betont Bauer.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.