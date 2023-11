Erste Kommandantin des Bezirks Lilienfeld startet durch

Neue Frauenpower gibt es bei der Exekutive im Bezirk Lilienfeld. Erstmals in der Geschichte der Polizei des Bezirks steht eine Frau an der Spitze einer Polizeidienststelle. Julia Schüler leitet seit 1. November die Polizeiinspektion Annaberg.

Schüler, geboren „in den späten 1990ern in Lilienfeld“, wie sie es umschreibt, wuchs im Pielachtal auf und wohnt auch heute im Bezirk St. Pölten-Land. Ihre Schulausbildung absolvierte sie ebenso im Pielachtal und nach der Matura an einem St. Pöltner Gymnasium wechselte sie für die polizeiliche Grundausbildung 2016 an die Sicherheitsakademie in Ybbs an der Donau. Seit 2020 versieht sie im Bezirk Lilienfeld Dienst. 2021 machte Schüler an der Sicherheitsakademie in Traiskirchen den Fachkurs, „um mehr berufliche Möglichkeiten zu haben“, wie sie schildert.

Einmal Kommandantin zu werden, hatte sie schon ins Auge gefasst: „Als weiter in der Zukunft liegendes Ziel, vor allem, nachdem ich den Fachkurs absolviert hatte. Ich habe jedoch nicht damit gerechnet, dass ich diese Funktion schon so bald ausüben darf“, sagt sie. Einen persönlichen Bezug zu Annaberg gibt es ihrerseits nicht. „Es hat sich in der beruflichen Karriere so ergeben“, berichtet sie.

Annaberg gehört zu einer der kleinsten Polizeiinspektionen im Bezirk. „Auf einer kleinen Dienststelle muss von den Beamten im Dienst alles, was anfällt, übernommen werden, egal ob es sich um den Verkehrsdienst oder den Kriminaldienst handelt“, weiß sie. Die speziellen Herausforderungen im Einsatzgebiet der Polizei Annaberg bestehen im Sommer vor allem durch den starken Tourismus in dieser Region. „Dabei ist ein besonderes Problemfeld der immer stärker werdende Motorradverkehr und die damit verbundenen, teils massiven verkehrsrechtlichen Übertretungen, insbesondere bei der Geschwindigkeit“, stellt sie fest.

Daraus resultiert eine erhöhte Anzahl von oftmals sehr schweren Verkehrsunfällen von sowohl Motorrad- als auch Autofahrern. Im Sommer ergeben sich durch den Tourismus auch eine Vielzahl an Alpinunfällen, die ebenfalls durch den „normalen“ Postenbetrieb bewältigt werden, da nicht immer ein speziell ausgebildeter Kollege im Dienst bzw. rechtzeitig vor Ort ist. „Diese Einsätze sind im Winter noch verstärkt aufgrund der Skigebiete in Annaberg und Mitterbach, die sich beide im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Annaberg befinden“, führt sie aus.

Dienst am höchstgelegenen Posten Niederösterreichs

Eine weitere Herausforderung ergibt sich durch die für Niederösterreich spezielle geografische Lage, als höchst gelegene Polizeiinspektion Niederösterreichs auf rund 976 Metern Seehöhe. „Auch Einsätze, die Lkw betreffen, die für Fahrten auf unseren steilen Straßen nicht den winterlichen Fahrverhältnissen entsprechend ausgerüstet sind, stehen an der Tagesordnung“, weiß Schüler.

Erfahrung in der Führung einer Dienststelle konnte sie als stellvertretende Kommandantin in Annaberg sammeln. Unterstützung erhielt sie von dienstführenden Kollegen der angrenzenden Dienststellen sowie vom Bezirkspolizeikommando. „Das war enorm wichtig“, betont sie. Das Wichtigste war jedoch laut ihr der Rückhalt der Kollegen auf der eigenen Dienststelle. „Ich bin dankbar, ein so tolles Team zu haben“, unterstreicht Schüler. Eine ihrer Leidenschaften ist die Musik. „Derzeit bin ich Musikerin bei der Polizeimusik Niederösterreich. Die nächsten Veranstaltungen sind Kirchenkonzerte am 1. Dezember in Kilb und am 3. Dezember in Maria Taferl“, lässt sie wissen.