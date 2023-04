Leader-Region stärkt den Bezirk Lilienfeld

Die Liste der Projekte ist lang. Sie alle helfen, den Bezirk Lilienfeld noch besser zu vermarkten. Viele davon wären aber gar nicht durchführbar, gäbe es nicht die LEADER-REGION-Mostviertel Mitte.

LEADER-Geschäftsführerin Petra Scholze-Simmel präsentierte bei der Vorstandssitzung in Kirchberg/Pielach die Projektbilanz der letzten Jahre. In der ausklingenden Förderperiode der Jahre 2014 bis 2022 wurden 75 Projekte mit einer LEADER-Förderung aus Töpfen der EU, des Bundes und des Landes unterstützt. Dies löste ein Investitionsvolumen in der Höhe von knapp zehn Millionen Euro aus. Acht Mal hat die LEADER-Region dabei selbst die Projektträgerschaft übernommen, zuletzt für das Kulturerbe-Projekt „Die Filmchronisten“, das auch im Bezirk läuft. Bereits erfolgreich umgesetzt wurde die Steigerung der überregionalen Bedeutung des Traisen-Gölsentalradwegs, des familienfreundlichen Triestingtal-Gölsentalradwegs, die Via Sacra am Wiener Wallfahrtsweg sowie die touristische Weiterentwicklung des Naturparks Ötscher-Tormäuer. Ebenso zählen dazu das Projekt „Hochlageobst im Naturpark Ötscher Tormäuer“, die Hoflieferanten-Akademie Wilhelmsburg mit der Schulung von Verkaufspersonal über den Wert regionaler Produkte sowie die Initiative „Tierisch gsund - tierunterstützte Betreuung in Rohrbach.

Touristische Positionierung des Stiftes auf Warteliste

Ebenso zählen dazu innovative Ideen wie die Entwicklung und Verarbeitung von Dirndlleder in Kernhof, die Schaukäserei und regionale Milchverarbeitung in St. Aegyd oder auch die Heimhilfeausbildung-Sozialbetreuung- und Pflege in der Kleinregion Traisen Gölsental. Neben diesen Förderungen aus dem EU -LEADER-Topf wurden auch Mittel aus dem Klimafonds für Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der Klima- und Energiemodellregion, Mittel aus dem Landschaftsfonds für die Obstbaumpflanzaktion und Mittel der Sinnstifter für 32 soziale Tu-was-Projekte in die Region geholt.

Die Bewerbung für die neue LEADER-Förderperiode wurde im letzten Jahr abgegeben. Gonaus ist zuversichtlich, dass die neuerliche Anerkennung als LEADER-Region Mitte des Jahres erfolgen wird. „Mit dem LEADER-Programm hat die EU eine Basis für Regionalentwicklungsarbeit gelegt, die durch das Engagement und die Ideen der Bevölkerung geschieht.“ In der neuen Förderperiode 2023 bis 2027 soll diesmal die Jugend im Fokus stehen, ebenso Kreislaufwirtschaft und digitale Bildung. Noch nicht beschlossen sind die touristische Positionierung des Stiftes Lilienfeld und die Berufsausbildung für Kleinkindbetreuung und Tageseltern vom Verein Traisen-Gölsental. „Über diese zwei Projekte und andere wird am Mittwoch beraten“, kündigt Gonaus an.

