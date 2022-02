Lilienfelder Bahnhof ist verkauft, Nutzung aber noch offen

Beschreibung: Doris Ramspeck, Sprecherin der Immobilienfirma MH Plus GmbH, hat recherchiert. Beim Bahnhof Lilienfeld handle es sich um „ein landesgeschichtlich bedeutsames Gebäude, geplant/realisiert vom Architekten Hartwig Fischel (1861 bis 1940), der 1938 vor den Nationalsozialisten ins Exil nach London fliehen musste“.

Der Bahnhof sei „typisch zweigeschoßig mit Steinfassaden über einem rechteckigen Grundriss mit gewalmtem Satteldach und Quaderungen an den Gebäudekanten und über den Fenstern mit einer Gesamtfläche von rund 240 Quadratmetern sowie einer überdachten Freifläche von rund 80 Quadratmetern“, beschreibt Ramspeck.

Und: „Das Bahnhofsgebäude liegt an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in bester Sichtbar- und Erreichbarkeit und kann jetzt, nach dem Eigentümerwechsel auf die MH Plus Immobilien GmbH, aufgrund seines barrierefreien Zugangs und seiner zweckmäßigen Innenraumteilung sehr vielfältig und zeitgemäß genutzt werden“, so Ramspeck.

Fragen zum Projekt und Anfragen zur Neu-Vermietung bei Doris Ramspeck unter 0677/61331533 oder real@ramspeck.at.