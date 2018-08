„Dr. Grupp überlegt immer, was er über die Schaffung von Arbeitsplätzen hinaus bewegen kann“, berichtet Domus-Liegenschaftsverwaltungs-GmbH-Geschäftsführerin Eva Czirny. Und weiter: „Marktl liegt ihm dabei besonders am Herzen, weil dort der Beginn seiner Tätigkeit in Österreich lag.“ So erklärt Czirny die Hintergründe für die Planung und Umsetzung eines neuen Ortszentrums für Marktl.

Früher sei es ein interessanter Ort gewesen mit bis zu vier Lokalen. „Dann haben alle zusperrt. Es gibt auch kein erkennbares Ortszentrum“, so Czirny. Es sei ein Anhängsel von Lilienfeld mit einem übermächtigen Stift. Nun soll ein Gegenpol geschaffen werden. Mit dem „Leopold“ gibt es wieder ein Wirtshaus in Marktl. „Das Zentrum soll Identität stiften“, sagt Czirny.

Im Rahmen der Baustelle für das Hotel mit elf Zimmern kam die Idee zur Attraktivierung des Platzes. „Alle sollen von einem schönen Dorfplatz profitieren“, sagt die Geschäftsführerin. Das Marterl und der Zugang dazu sollen bleiben. Neu hinzu kommt ein Baum als Schattenspender. „Wir stellen uns eine Dorflinde vor. Man kann in diesem Bereich bewusst einen großen Baum setzen“, führt Czirny aus. Es wird auch Platz für den Christbaum geben, der jedes Jahr geschmückt wird. Im Übergangsbereich soll eine schöne Bepflanzung gemacht werden und ein kleiner Vorplatz zum Hotel hinein gestaltet werden.

„Es wird sehr grün, sehr strukturiert“, lobt Czirny. Natur-im-Garten-Architektin Lieselotte Jilka zeichnete für die Planung verantwortlich. Wesentlich bei der Planung ist es, Pflanzen zu verwenden, die für das Klima geeignet und nicht sehr pflegeaufwendig sind. „Wir wollen noch im Spätsommer mit den Arbeiten starten“, weiß Czirny. Gesamtkosten für die Ortsplatzgestaltung sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Arbeiten erfolgen im Zuge der Fertigstellung der Außenanlagen des Hotels. „Wir sind derzeit fast fertig. Im September kommen die Möbel“, informiert die Domus-Geschäftsführerin. Sobald die Leitung des Hotels stehe, werde der offizielle Eröffnungstermin bekannt gegeben